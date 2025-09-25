Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ lĩnh án

Chiều 25/9, TAND Khu vực 2 (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Trịnh Tiến Dũng (37 tuổi, quê An Giang) 9 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Dũng đã vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ, gây thiệt hại về tài sản rất lớn cho người khác nên cần có hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Dũng tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, truy tố và tại tòa, bị cáo Dũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khi lượng hình.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc chủ xe tải phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại, đồng thời dành quyền khởi kiện cho những người liên quan bằng vụ án dân sự khác.

Theo nội dung vụ án, chiều 8/8/2024, Dũng điều khiển xe tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 (cũ) sang TP Thủ Đức (cũ). Khi xuống dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì phát hiện bị nổ ống hơi khiến xe đổ dốc với tốc độ nhanh, mất kiểm soát.

Xe tải của Dũng lao xuống dốc cầu với tốc độ cao và va chạm liên hoàn với 7 ô tô đang di chuyển cùng chiều.

Kết quả điều tra xác định, Dũng có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe tải chở hàng hóa thức ăn cho tôm từ Kiên Giang ra Khánh Hòa để giao cho khách.

Xe do Dũng điều khiển đã chở hơn 22,1 tấn hàng hóa, vượt 7,7 tấn so với tổng trọng lượng tối đa cho phép của xe. Đồng thời, nhà chức trách cũng xác định thêm một số vi phạm khác của người này.

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông đường bộ nêu trên hơn 7,4 tỷ đồng.