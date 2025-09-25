Đại gia Đinh Trường Chinh lĩnh 13 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng

Ngày 25/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) mức án 13 năm tù, Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II) 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài mức án trên, HĐXX tuyên buộc ông Đinh Trường Chinh nộp lại 970 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh Trường Chinh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, HĐXX xác định cáo trạng truy tố bị cáo Đinh Trường Chinh và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Theo HĐXX, có đủ căn cứ xác định ông Đinh Trường Chinh được hưởng lợi 970 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự xã hội nên cần phải phải có mức án nghiêm để răn đe, giáo dục.

Tòa xác định trong vụ án này, bị cáo Chinh có vai trò chính, được hưởng lợi 970 tỷ đồng, chưa khắc phục hậu quả nên mức án phải nặng hơn các đồng phạm còn lại. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo có chuyển biến nhận thức về hành vi phạm tội, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội, gia đình có công với cách mạng nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Các bị cáo Huỳnh Thế Năng, Nguyễn Thọ Trí đã có những sai phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Trong đó, HĐXX xác định ông Năng phải có vai trò cao hơn.

Bên cạnh đó, HĐXX ghi nhận cho các bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả.

Theo hồ sơ, Vinafood II là công ty 100% vốn Nhà nước. Đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.

Thực hiện việc xử lý cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinafood II đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010.

Bị cáo Huỳnh Thế Năng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Giai đoạn 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ, Vinafood II có chủ trương bán các cơ sở nhà đất trên để thu hồi vốn, bù lỗ, trả nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Biết được thông tin, ông Đinh Trường Chinh, đại diện Công ty Việt Hân, gửi văn bản đề nghị mua lại khu đất. Để tránh đấu giá, ông Chinh cùng ông Năng thống nhất thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn. Sau khi xin được chủ trương, hai bên thỏa thuận chuyển nhượng bốn cơ sở nhà đất với giá 730 tỷ đồng.

Trên danh nghĩa, Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai dự án theo công năng đã được phê duyệt, nhưng thực chất là hợp thức hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một phần giá trị đất (570 tỷ đồng) được chuyển nhượng trực tiếp, phần còn lại (160 tỷ đồng) dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Chỉ 33 ngày sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, ông Chinh bán 99% vốn góp (tương ứng gần toàn bộ giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Để che giấu giao dịch, ông Chinh nhờ bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ, quốc tịch Canada) làm trung gian. Ngày 30/1/2016, ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng 99% vốn góp cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng. Chỉ hai ngày sau, bà Hồng tiếp tục bán số vốn này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán, khoản chênh lệch 891 tỷ đồng được rút tiền mặt và nộp lại vào tài khoản Công ty Việt Hân và ông Chinh.

Theo cơ quan điều tra, ông Chinh không thừa nhận việc chuyển nhượng qua trung gian và không thừa nhận hưởng lợi, nhưng tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định ông mua khu đất với giá thấp (730 tỷ đồng) rồi bán lại giá cao, thu lợi chênh lệch 970 tỷ đồng.