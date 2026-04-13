Vượt đèn đỏ đường sắt, nữ tài xế bị tước bằng lái 2 tháng

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.T.N. (23 tuổi, trú xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) vì lỗi vượt đường ngang khi đèn đỏ đường sắt đã bật sáng.

Trước đó, cảnh sát tiếp nhận phản ánh trường hợp ô tô vượt đèn đỏ đường sắt tại rào chắn tự động, đoạn giao với đường dân sinh thuộc xã Tam Xuân.

Hình ảnh ô tô vượt đèn đỏ đường sắt được camera ghi lại (Ảnh: CSGT Đà Nẵng).

Phòng Cảnh sát giao thông đã mời chủ xe lên làm việc. Chị Đ.T.N. thừa nhận vào lúc 9h36 ngày 22/3 đã điều khiển ô tô nói trên vượt đường ngang khi đèn đỏ đường sắt bật sáng.

Với hành vi này, chị N. bị phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.