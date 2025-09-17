Tài xế của VKS huyện cũng tham gia "chạy án", đút túi hơn trăm triệu đồng

Trong đường dây chạy án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng), Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã làm rõ hành vi môi giới hối lộ để nhờ xét xử phúc thẩm vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, cho bị cáo trong vụ án được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2024/HSST ngày 29/2/2024 của TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên xử Nguyễn Thị Yến Phi, Phan Văn Hồng, Nguyễn Văn Hiếu và Hoàng Thị Hương từ 36 đến 39 tháng tù đều về tội Đánh bạc.

Sau đó, cả 4 bị cáo đều kháng cáo xin được hưởng án treo.

Phan Văn Hồng, Nguyễn Văn Hiếu cùng Hoàng Thị Hương đã gặp và nhờ Nguyễn Hữu Thanh, cựu Phó Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk, là Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này, liên hệ với người có thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng giúp đỡ cho các bị cáo được hưởng án treo trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.

Thanh đồng ý và nhận của Phan Văn Hồng 330 triệu đồng, Nguyễn Văn Hiếu 350 triệu đồng, Hoàng Thị Hương 420 triệu đồng.

Trụ sở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) (Ảnh: W.K.).

Riêng Nguyễn Thị Yến Phi cũng gặp, đưa cho Đỗ Đăng Thủy, lái xe hợp đồng tại VKSND huyện Buôn Đôn (cũ), tỉnh Đắk Lắk, 2 lần với tổng số tiền 680 triệu đồng để nhờ liên hệ với người có thẩm quyền giúp bị cáo được hưởng án treo.

Thúy sau đó gặp và đưa cho Nguyễn Hữu Thanh 450 triệu đồng để nhờ giúp Yến Phi được hưởng án treo.

Sau khi nhận tổng 1,55 tỷ đồng nêu trên, Nguyễn Hữu Thanh đã liên hệ, chuyển khoản cho Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 2 lần với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng để nhờ Nga giúp đỡ.

Kết quả, Bản án hình sự phúc thẩm số 316/2024/HS-PT ngày 23/7/2024 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên xử bị cáo Nguyễn Thị Yến Phi, Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Thị Hương và Phan Văn Hồng được hưởng án treo.

Sau khi có kết quả xét xử phúc thẩm, Yến Phi đưa cho Đỗ Đăng Thủy thêm 30 triệu đồng để cảm ơn.

Quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Thanh, Đỗ Đăng Thủy và Nguyễn Thị Nga khai nhận tội, phù hợp với kết quả sao kê tài khoản ngân hàng và các tài liệu, chứng cứ khác.

Nguyễn Thị Nga khai đã gặp và đưa cho người có thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng số tiền 1,2 tỷ đồng để nhờ giúp 4 bị cáo nêu trên được hưởng án treo.