Nhận tiền để "chạy án", cựu thẩm phán trả lại vì không giúp được

Trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng), Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã truy tố ông Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, ông Phạm Việt Cường bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới để nhận 970 triệu đồng, từ đó giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Tuy nhiên, có 2 vụ án ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu, do đó cựu thẩm phán này đã trả lại 550 triệu đồng.

Một trong 5 vụ nêu trên xảy ra trong quá trình giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm Bản án phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT ngày 9/3/2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, bản án phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần xây dựng Long Giang và bị đơn là Công ty cổ phần Tập đoàn vật tư nông nghiệp Khánh Hòa (Công ty K-Homes).

Kết quả, Công ty K-Homes thua kiện.

Ông Phạm Việt Cường, cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (Ảnh: Đ.N.).

Ngày 18/2/2022, Công ty K-Homes gửi đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, theo hướng hủy bản án nêu trên và đề nghị hoãn thi hành án.

Tháng 3/2022, thông qua Dương Quốc Thi (43 tuổi, quê Quảng Ngãi) giới thiệu, Dương Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes, nhờ Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Phó Trưởng phòng Lưu trữ hồ sơ thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, liên hệ với người có thẩm quyền để giúp.

Phương sau đó nhắn tin, gặp và nhờ ông Phạm Việt Cường, khi đó là Chánh tòa hình sự, thành viên Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, giúp thụ lý giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của Công ty K-Homes. Ông Cường đồng ý.

Khoảng giữa tháng 4/2022, Sơn thống nhất sẽ đưa Thi 300 triệu đồng để Thi chuyển cho Phương xử lý việc của Công ty K-Homes.

Ngày 16/4/2022 và ngày 28/4/2022, Sơn chỉ đạo ông Đào Xuân Vinh, Chánh Văn phòng Công ty K-Homes, 2 lần chuyển khoản cho Thi tổng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, Thi chỉ chuyển cho Phương 290 triệu đồng.

Tiếp đó, Phương chuyển khoản cho ông Cường vỏn vẹn 150 triệu đồng.

Ngày 25/5/2022, ông Cường ký ban hành Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm số 14/TB-TA.

Tuy nhiên, đến ngày 11/10/2022, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng có Thông báo giải quyết đơn số 87/TB-VC2-KDTM, cùng nội dung trả lời không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án số 01/2021/KDTM-PT nêu trên.

Tháng 10/2022, Phương, Thi và Sơn gặp nhau tại Đà Nẵng trao đổi, thống nhất trả lại tiền cho Sơn do không giúp được Công ty K-Homes.

Khoảng tháng 11/2022, ông Cường trả lại cho Phương 150 triệu đồng, Phương chuyển cho Thi 200 triệu đồng. Ngày 11/11/2022, Thi chuyển khoản cho Sơn 200 triệu đồng.

Ngày 1/4/2024 và ngày 21/5/2024, Phương đã 2 lần chuyển khoản trả Sơn tổng 70 triệu đồng.

Quá trình điều tra, truy tố, 4 bị can nêu trên đều khai nhận tội, phù hợp kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện thoại và các tài liệu, chứng cứ khác.

Theo cáo trạng, ông Phạm Việt Cường khai trước đó đã báo cáo người có thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, tuy nhiên sau khi nhận tiền, ông Cường đã không tiếp tục báo cáo lại thì người đó thay đổi ý kiến, không đồng ý giúp Công ty K-Homes.