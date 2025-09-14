Sau 3 lần "nỗ lực chạy án" bất thành, chủ doanh nghiệp đi tố cáo

Như đã đưa tin trước đó, trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng), Công ty cổ phần Tập đoàn vật tư nông nghiệp Khánh Hòa (Công ty K-Homes) bị xử thua trong Bản án phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT ngày 9/3/2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Sau đó, công ty này đã thông qua 3 cá nhân kết nối với ông Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) nhờ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm.

Tuy nhiên, dù đã đưa tiền cho ông Cường, "phi vụ" trên vẫn bất thành khi VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng kết luận không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án nêu trên.

Không từ bỏ, Dương Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes, tiếp tục tìm đến ông Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

"Nỗ lực" lần 2 với giá 600 triệu đồng

Theo cáo trạng, Sơn đưa ông Thạnh 450 triệu đồng để nhờ giúp kháng nghị giám đốc thẩm hủy các bản án.

Sau khi nhận tiền, ông Thạnh báo cáo đề xuất và được lãnh đạo VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đồng ý, ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm theo hướng trên.

Ông Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng (Ảnh: BVPL).

Tiếp đó, Sơn nhờ ông Thạnh liên hệ với người có thẩm quyền giúp chấp nhận kháng nghị.

Để xử lý việc này, ông Thạnh tìm đến bà Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, và được "báo giá" 600 triệu đồng.

Sau khi được ông Thạnh truyền đạt lại, Sơn đến TP Đà Nẵng đưa trước cho ông Thạnh 550 triệu đồng, số tiền còn thiếu được ông Thạnh lấy từ số tiền 450 triệu đồng đã nhận trước đó từ Sơn, để đưa cho bà Nga.

Nhận được tiền, sau vài ngày, bà Nga nhờ ông Phạm Việt Cường giúp. Tuy nhiên, ông Cường trả lời rằng người có thẩm quyền tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã từ chối.

Do đó, Nga trả lại ông Thạnh 600 triệu đồng, ông Thạnh hoàn trả lại số tiền này cho Sơn.

Kết quả, ngày 16/11/2023, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bản án giám đốc thẩm không chấp nhận kháng nghị.

Tìm đến cả TAND Tối cao để "chạy án"

Theo cáo trạng, trước quyết định trên, Sơn vẫn tiếp tục nhờ ông Thạnh liên hệ với người có thẩm quyền giúp xét xử giám đốc thẩm hủy Quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đồng thời hủy các bản án phúc thẩm, sơ thẩm và hoãn thi hành án.

Ông Thạnh sau đó lại nhờ bà Nga liên hệ người có thẩm quyền của TAND Tối cao.

Ngày 7/12/2023, Sơn chuyển khoản cho bà Nga 50 triệu đồng làm "chi phí đi lại". Bà Nga đã nhờ luật sư Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Anh Huy Luật, giúp.

Luật sư Ngọc Anh sau đó tìm đến ông Nguyễn Huy Cẩn, khi đó là Phó chánh tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), liên hệ với người có thẩm quyền tại TAND Tối cao. Lý do Ngọc Anh nhờ ông Cẩn vì ông từng là thư ký Phó Chánh án TAND Tối cao.

Khi nghe Ngọc Anh trình bày, ông Cẩn đồng ý và yêu cầu chuyển trước 1,5 tỷ đồng.

Ngày 4/3/2024, Ngọc Anh yêu cầu Nga chuyển 2 tỷ đồng. Nga báo lại Sơn. Ngày hôm sau, thông qua người nhà của Nga, Sơn đã đưa 1 tỷ đồng. Một tỷ đồng còn lại được nhân viên Công ty K-Homes đưa cho Nga vào trưa 22/3/2024.

Sau khi cầm đủ 2 tỷ, Nga đưa cho Ngọc Anh tại một nhà hàng ở phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Ngày 25/4/2024, tại TP Đà Nẵng, Nga yêu cầu Sơn chuyển thêm 1 tỷ đồng nhưng Sơn chỉ đưa 900 triệu.

Đầu tháng 5/2024, tại TP Hà Nội, Ngọc Anh gặp và đưa ông Cẩn 1,3 tỷ đồng, hẹn khi có kết quả kháng nghị giám đốc thẩm sẽ đưa nốt 200 triệu đồng.

Khoảng 3 tháng sau, do chưa thấy có kết quả giải quyết của TAND Tối cao, Sơn yêu cầu Nga trả lại tiền. Ngày 11/8/2024, Sơn tố cáo Nga tới Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Trong khi đó, Nga báo với ông Thạnh, Ngọc Anh và thống nhất với ông Cẩn sẽ trả lại tiền cho Sơn; Nga sẽ ứng trước tiền.

Ngày 13/8/2024, Ngọc Anh đưa Nga đến ngân hàng rút 2,9 tỷ đồng rồi cùng đi gặp Sơn để trả tiền. Quá trình này, VKSND Tối cao đã bắt quả tang, tịch thu số tiền, đồng thời thu giữ 13 sổ tiết kiệm đứng tên Nga và 4,37 tỷ đồng tiền mặt.

Khám xét nơi ở của ông Cẩn, kiểm sát viên thu giữ một tập hồ sơ bản sao liên quan đến Công ty K-Homes, cùng hơn 3 tỷ đồng, hơn 43.000 USD, hơn 1,28 triệu Won và 400 AUD.

Trong cáo trạng, VKSND Tối cao truy tố ông Phạm Việt Cường về tội Nhận hối lộ; ông Lê Phước Thạnh bị truy tố về 2 tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ.

Các bị can Dương Anh Sơn và luật sư Nguyễn Ngọc Anh bị truy tố tội Đưa hối lộ. Ngoài ra, Ngọc Anh bị truy tố thêm tội Môi giới hối lộ.

Ông Nguyễn Huy Cẩn, bà Nguyễn Thị Nga bị truy tố tội Môi giới hối lộ.