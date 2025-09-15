Cựu thẩm phán tuyên án theo số tiền người nhà bị cáo đưa?

Trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng), Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cáo buộc ông Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã nhận hối lộ để tác động vào 5 vụ việc theo hướng có lợi cho người đưa tiền.

Hai trong số 5 vụ, ông Cường đã nhận tiền để đưa ra những phán quyết giảm nhẹ hình phạt cho nhiều bị cáo.

2 năm tù tương đương 110 triệu đồng

Theo cáo trạng, Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2023/HSST-CTN ngày 19/5/2023 của TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Chung 12 năm tù, bị cáo Phạm Văn Dũng 7 năm tù cùng về tội Giết người. Cả 2 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đầu tháng 8/2023, bà Khổng Thị Lan (mẹ của 2 bị cáo trên) cùng em ruột là bà Khổng Thị Huệ đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng gặp, nhờ Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Phó Trưởng phòng Lưu trữ hồ sơ thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, giúp 2 bị cáo được giảm hình phạt.

Phương đồng ý và yêu cầu đưa 300 triệu đồng. Khoảng giữa tháng 8/2023, Phương đã gặp và nhờ ông Phạm Việt Cường, khi đó được giao là thẩm phán Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, giúp Chung và Dũng được giảm hình phạt.

Ông Phạm Việt Cường, cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (Ảnh: Đ.N.).

Ông Cường đồng ý giúp giảm dưới 2 năm tù nhưng không nói chi phí. Sau đó, Phương thông báo cho bà Huệ và bà Lan biết.

Khoảng 5h ngày 24/8/2023, bà Lan và bà Huệ đến sảnh tòa chung cư Hoàng Anh Gia Lai (TP Đà Nẵng) gặp và đưa cho Phương 200 triệu đồng. Đến chiều, bà Huệ chuyển khoản thêm cho Phương 100 triệu đồng. Sau đó, Phương chuyển khoản cho ông Cường 220 triệu đồng.

Kết quả, Bản án hình sự phúc thẩm số 337/2023/HS-PT ngày 25/8/2023 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Thành Chung 10 năm tù, Phạm Văn Dũng 5 năm tù về tội Giết người (mỗi bị cáo được giảm 2 năm tù).

Theo cáo trạng, ông Phạm Việt Cường khai sau khi nhận tiền đã gặp và đưa cho người có thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 100 triệu đồng để xem xét giảm án cho các bị cáo.

100 triệu đồng để giữ án treo

Ngày 22/8/2023, VKSND tỉnh Gia Lai ban hành cáo trạng số 134/CT-VKS-P2 truy tố các bị can trong vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, tại thôn Sơ Ma Rong, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện (cũ).

Trong đó, Khổng Thị Lan bị truy tố về tội Đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Giữa tháng 12/2023, bà Khổng Thị Huệ nhờ Phương giúp Lan được hưởng án treo.

Phương lại nhờ ông Phạm Việt Cường giúp. Ông Cường hứa sẽ giúp trong giai đoạn phúc thẩm nếu sơ thẩm không cho hưởng án treo. Phương yêu cầu bà Huệ đưa 380 triệu đồng.

Ngày 14/12/2023, bà Huệ rút tiền tại ngân hàng, đưa cho bà Lan vay 300 triệu đồng để giao cho Phương. Ngày 23/12/2023, bà Lan đến gặp, đưa 300 triệu đồng cho Phương. Sau đó, Phương đưa 100 triệu đồng cho ông Phạm Việt Cường.

Theo cáo trạng, Bản án sơ thẩm số 07/2024/HSST ngày 19/01/2024 của TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Khổng Thị Lan 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Một số bị cáo khác kháng cáo, ông Phạm Việt Cường được phân công chủ tọa phiên phúc thẩm, đã tuyên giữ nguyên án sơ thẩm đối với Khổng Thị Lan.

Cáo trạng thể hiện, ông Cường khai sau khi nhận tiền đã đưa 50 triệu đồng cho người có thẩm quyền tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng để giúp Khổng Thị Lan được hưởng án treo.