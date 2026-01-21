Xử phạt 5 người đăng tin sai sự thật, bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội

Ngày 21/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ của đơn vị vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật trên không gian mạng trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ tin bài có nội dung sai sự thật (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo đó, từ ngày 10/1 đến nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện, phối hợp phát hiện, xử lý 5 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các tin bài có nội dung sai sự thật, vi phạm quy định của pháp luật, trong đó đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp với số tiền 20 triệu đồng.

Một trường hợp bị giáo dục, nhắc nhở do đăng tải bình luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của nguyên lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Bình.

Quá trình làm việc, các trường hợp đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động chọn lọc thông tin; không chia sẻ, bình luận, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.