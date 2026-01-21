Xử phạt 5 người đăng tin sai sự thật, bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội
(Dân trí) - Sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các tin bài có nội dung sai sự thật, vi phạm quy định của pháp luật, 5 người dân ở Ninh Bình đã bị xử lý.
Ngày 21/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ của đơn vị vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật trên không gian mạng trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng.
Theo đó, từ ngày 10/1 đến nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện, phối hợp phát hiện, xử lý 5 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các tin bài có nội dung sai sự thật, vi phạm quy định của pháp luật, trong đó đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp với số tiền 20 triệu đồng.
Một trường hợp bị giáo dục, nhắc nhở do đăng tải bình luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của nguyên lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Bình.
Quá trình làm việc, các trường hợp đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.
Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động chọn lọc thông tin; không chia sẻ, bình luận, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Mới đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình phát hiện trong hai ngày 16 và 17/1, anh P.V.H. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải lên nhóm "XÃ KHÁNH THIỆN - TỈNH NINH BÌNH" bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương.
Làm việc với cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền, giải thích, anh H. đã nhận thức được hành vi đăng tải bài viết của mình là thiếu căn cứ, không có cơ sở, không đúng sự thật và xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương.
Anh H. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đăng tải lời đính chính thông tin và cam kết không tái phạm. Xét thấy anh P.V.H. chưa từng vi phạm pháp luật, hành vi mang tính bột phát và thành khẩn hợp tác với cơ quan chức năng, công an xã đã nhắc nhở, cảnh báo hậu quả của những hành vi tương tự nếu tiếp tục tái phạm.