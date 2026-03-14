"Tập đoàn Xintel" khiến hơn 42.000 người sập bẫy, mất 400 tỷ đồng

Thủ đoạn tinh vi của hệ sinh thái ảo

Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng của đơn vị đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ Xintel”.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996) và Hà Tuấn Dũng, đều trú tại TPHCM cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

“Hệ sinh thái Xintel” của Nguyễn Băng Thảo và các đối tượng gồm: Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution (đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TPHCM).

Năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), với tên miền đăng ký là “Xintel.vn”. Dự án này được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo nền tảng để người dùng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

Tuy nhiên, 3 công ty trên dù được đăng ký kinh doanh độc lập nhưng lại không hoạt động độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nhóm của Thảo tự phân chia nhiệm vụ, chức danh khác nhau. Trong đó, Thảo giữ vai trò Chủ tịch, Hà Tuấn Dũng là Giám đốc Marketing, Nguyễn Duy Thịnh giữ làm Giám đốc công nghệ. Nhiều đối tượng khác được phân vai là giám đốc chi nhánh, giám đốc đào tạo và phát triển thị trường.

Trong đó, Công ty LNP Solution và Công ty TNHH Pi Gaming do Nguyễn Duy Thịnh làm giám đốc đóng vai trò “tổng tham mưu”, chuyên vạch ra chiến lược huy động vốn, thiết kế các sản phẩm ảo, chịu trách nhiệm về kỹ thuật, quản lý nền tảng công nghệ và đồng tiền mã hóa.

Còn “Tập đoàn Xintel” do Hà Tuấn Dũng làm giám đốc thực chất là “công ty ma”, được dùng để chào bán cổ phần (IPO) khống nhằm thu hút nhà đầu tư.

Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cấp cho dự án Xfactor Intellegnet quảng bá về một “tương lai số” đầy hứa hẹn. Chúng vẽ ra nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL, giao dịch bằng đồng tiền ảo mang tên Xintel, nhưng thực chất chỉ nhằm mục đích huy động vốn.

Đối tượng Nguyễn Duy Thịnh, "tổng tham mưu" của hệ sinh thái Xintel bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Thịnh đã tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, bản chất đồng Xintel không được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền mã hóa và cũng không được pháp luật Việt Nam cho phép, đồng nghĩa với việc không có giá trị pháp lý.

Để huy động vốn từ nhà đầu tư, các đối tượng chỉ đạo bộ phận liên quan quảng bá, kêu gọi mua các gói máy đào tiền mã hóa Xin do Công ty TNHH Pi Gaming phát hành (gọi là Xnode).

Để tránh rủi ro pháp lý, gây dựng niềm tin với nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo Thịnh thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel (có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc). Nhóm này giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành dự án mạng xã hội Xintel và đồng tiền ảo Xin, nhằm tạo vỏ bọc có yếu tố quốc tế để thu hút nhà đầu tư tham gia vào hệ sinh thái.

Hơn 42.000 người sập bẫy

Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Để tham gia, nhà đầu tư phải nạp tiền USDT (Tether - một loại tiền điện tử ổn định) và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10%, giảm dần theo cấp bậc.

Hệ thống này hứa hẹn lợi nhuận từ việc “đào” tiền ảo hằng ngày và lãi suất tiền gửi 5-18%/năm.

Thực tế, các máy đào này không tồn tại. Lợi nhuận mà nhà đầu tư nhìn thấy chỉ là những con số ảo hiển thị trên màn hình điện thoại. Muốn rút tiền, người tham gia phải tích lũy chỉ số bằng cách nạp thêm tiền hoặc lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng.

Công an làm việc với một nạn nhân trong vụ lừa đảo (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo cơ quan điều tra, với mạng lưới chân rết dày đặc cùng các buổi hội thảo hoành tráng, nhóm này đã giăng bẫy hàng vạn nạn nhân. Cơ quan điều tra xác định có hơn 42.000 tài khoản tham gia hệ thống, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.

Ngày 7/1, hàng chục tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào tổng hành dinh của Xintel tại TPHCM.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam 18 người về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, triệu tập 50 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời thông báo tìm bị hại trên toàn quốc và khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào các mô hình đầu tư tiền ảo hoặc “hệ sinh thái công nghệ” chưa được cấp phép để tránh rủi ro mất trắng tài sản.