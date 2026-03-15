Hành trình một phụ nữ sập bẫy “Tập đoàn Xintel”, mất trắng 7,3 tỷ đồng

Liên quan đến đường dây “hệ sinh thái công nghệ Xintel”, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính và mạng viễn thông.

Trong số này có các đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi), đều trú tại TPHCM.

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo thống kê ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên cả nước bị nhóm đối tượng lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa, khoảng 40 người đã trở thành nạn nhân. Trong đó, một phụ nữ bị lừa đến 7,3 tỷ đồng là bà N.T.T. (52 tuổi, trú tại phường Đông Quang).

Làm việc với cơ quan công an, bà T. cho biết tháng 8/2024, biết bà có một khoản tiền lớn, các đối tượng đã tìm mọi cách tiếp cận, chào mời và lôi kéo tham gia đầu tư tài chính vào công ty thuộc hệ sinh thái Xintel.

Ban đầu, bà T. từ chối vì không hiểu biết về công nghệ. Tuy nhiên, sau khi tham gia các buổi hội thảo được tổ chức tại những nhà hàng sang trọng, bà đã xiêu lòng và rơi vào bẫy của các đối tượng.

Công an làm việc với bà T. - nạn nhân trong vụ lừa đảo (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Với các chiêu thức “thả mồi bắt bóng”, các đối tượng đã dẫn dụ bà đầu tư máy đào đồng Xin và mua nhiều gói đầu tư của các công ty trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ số đồng Xin mà bà T. đầu tư, khai thác được vẫn nằm trong tài khoản và không thể đăng nhập để thanh khoản.

“Khi lôi kéo tôi tham gia đầu tư, các đối tượng đã giới thiệu, chia sẻ và đưa ra nhiều thông tin khiến tôi và nhiều người khác tin tưởng đây là dự án đầu tư tài chính mang lại lợi nhuận cao, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, có trụ sở công ty rõ ràng, có người đại diện theo pháp luật… Vì tin tưởng, cộng với tâm lý mong muốn lợi nhuận cao, tôi đã đầu tư. Không ngờ rằng toàn bộ vốn liếng, mồ hôi nước mắt cả đời dành dụm của mình đã tan biến”, bà T. cho hay.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là những dự án tự xưng “hệ sinh thái công nghệ”, “tiền mã hóa”, “máy đào coin” với cam kết lợi nhuận cao.

Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Người dân cũng cần tỉnh táo kiểm chứng thông tin, tìm hiểu kỹ tính pháp lý của dự án; tuyệt đối không chuyển tiền hoặc tham gia đầu tư vào các mô hình chưa được cơ quan chức năng cấp phép, không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan hành vi lừa đảo trên không gian mạng, cần kịp thời thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, những ai là nạn nhân của hệ sinh thái Xintel hãy liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản.