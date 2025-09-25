Sợ bị phát hiện bán xe trả nợ, cô gái ở Hà Nội hoang báo bị cướp

Ngày 25/9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an xã Ngọc Hồi xác minh, xử lý trường hợp chị N. (27 tuổi, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) hoang báo bị cướp tài sản.

Theo đó, lúc 13h30 ngày 24/9, chị N. trình báo bị 2 nam thanh niên chặn đường cướp xe máy Honda Vision, điện thoại iPhone 14 Pro Max và 48 triệu đồng tại khu vực thôn Đại Áng, xã Ngọc Hồi.

Công an làm việc với chị N. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nhận tin, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan công an khẳng định nội dung trình báo không đúng sự thật.

Tại trụ sở công an, chị N. thừa nhận do nợ nần nên đã bán xe để trả tiền, lo sợ bị gia đình phát hiện nên dựng chuyện bị cướp.

Trước đó, rạng sáng 4/9, Công an phường Bồ Đề cũng tiếp nhận trình báo của anh B. (21 tuổi, trú tại phường Long Biên) về việc bị cướp xe máy tại đường Hồng Tiến. Kết quả điều tra cho thấy, chiều 3/9, anh B. làm mất chiếc Honda Dream ở Gia Lâm, sợ bị người thân trách nên hoang báo bị cướp.

Công an Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý cả hai trường hợp về hành vi tố giác sai sự thật, với mức phạt 3 triệu đồng.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận; mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.