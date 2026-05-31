Siêu trộm nhí nhiều lần đột nhập nhà dân cuỗm 18 điện thoại, 1 laptop

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bảo Lâm đã bắt quả tang đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn là H.V.Đ. (14 tuổi, trú tại xóm 3, xã Bảo Lâm).

Tại cơ quan công an, H.V.Đ. khai đã thực hiện nhiều vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản vào ban đêm từ cuối năm 2025 đến ngày 8/5.

Đối tượng cùng tang vụ bị thu giữ (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm 18 điện thoại di động các loại và một máy tính xách tay.

Do thực hiện hành vi một mình, vào ban đêm và trong thời gian dài, đối tượng không nhớ chính xác các địa điểm đã đột nhập cũng như chủ sở hữu các tài sản đã lấy trộm.

Qua rà soát, hiện còn 7 điện thoại chưa xác định được bị hại.

Quá trình điều tra, đối tượng khai sau khi trộm được một máy tính xách tay đã mang cất giấu tại khu vực hốc đá thuộc xóm 3, xã Bảo Lâm. Tuy nhiên, khi lực lượng công an tổ chức truy tìm vật chứng, chiếc máy tính không còn tại vị trí cất giấu.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và kịp thời trả lại tài sản cho người dân, Công an xã Bảo Lâm đề nghị những người bị mất trộm tài sản có đặc điểm tương tự trong thời gian từ cuối năm 2025 đến nay nhưng chưa trình báo, khẩn trương liên hệ cơ quan công an để phối hợp giải quyết.

Công an xã Bảo Lâm cũng đề nghị các cá nhân phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến chiếc máy tính xách tay Microsoft Surface 3 kịp thời thông báo, giao nộp cho cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.