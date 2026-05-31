Vụ án nữ giáo viên bị người tình sát hại (kỳ cuối): Kẻ thủ ác sa lưới

Xác định nghi can gây án

Ngoài những chứng cứ, thông tin thu thập được, cơ quan điều tra xác định chị V.T.L. (SN 1964, ở thôn 2, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ) bị sát hại tại bờ mương thôn Trại Hào, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang cũ, là phụ nữ độc thân, chồng đã mất từ nhiều năm trước.

Chiếc xe máy mà chị L. đi sang tỉnh Thái Bình đi đám cưới cũng không có tại hiện trường, người thân của nạn nhân cũng không biết chiếc xe hiện giờ ở đâu.

Nguyễn Thanh Thùy thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Quốc Đô).

Từ những thông tin thu thập được, cơ quan điều tra đưa ra giả thiết hung thủ sát hại chị V.T.L. có thể có quan hệ tình ái với nạn nhân.

Từ giả thiết trên, ban chuyên án đã cử các trinh sát tập trung vào các nhà nghỉ, khách sạn nằm trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ và địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ.

Một tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ, rà soát hàng loạt tụ điểm khách sạn, nhà nghỉ và thu được manh mối quan trọng: Chủ một nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ cũ cung cấp thông tin, tối 15/12/2012 có một người đàn ông đi xe máy màu đỏ đen đến thuê phòng và rời đi vào sáng 16/12.

Từ những miêu tả về hình dáng, đặc điểm nhận dạng, Công an tỉnh Hải Dương xác định người đàn ông đi chiếc xe máy của chị L. là Nguyễn Thanh Thùy (SN 1965, trú tại Văn Diệm, Hưng Thái, Ninh Giang, Hải Dương cũ).

Các trinh sát phát hiện đối tượng này có quan hệ tình cảm thân thiết với nạn nhân. Kết hợp với nhiều thông tin khác thu thập được, ban chuyên án xác định Nguyễn Thanh Thùy là nghi phạm số 1 trong vụ án sát hại chị V.T.L..

Giết người tình cướp tài sản lấy tiền trả nợ

Sau khi xác định nghi can gây án, cơ quan điều tra tiến hành truy bắt Nguyễn Thanh Thuỳ. Khi lực lượng công an tìm đến nhà, người thân của Thùy cho biết Thuỳ rời khỏi nhà từ chiều 15/12/2012, đến nay chưa về và không rõ đi đâu.

Đến ngày 17/12/2012, cơ quan công an phát hiện Thùy đang ẩn nấp trong khu vực ruộng ngô thuộc xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang cũ, Công an tỉnh Hải Dương đã bất ngờ ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thuỳ quanh co chối cãi, không hợp tác với cơ quan điều tra. Sau một thời gian kiên trì đấu tranh, Thùy cúi đầu nhận tội.

Sau thời gian quanh co, chối cãi, Thuỳ thừa nhận hành vi sát hại chị L. (Ảnh: Công an Hải Dương cũ).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Thùy quen biết với chị V.T.L. và có mối quan hệ thân thiết vượt mức bình thường. Chiều ngày 15/12/2012, Thuỳ và chị L. ra nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ để tâm sự.

Sau khi ra khỏi nhà nghỉ, hai người chở nhau về bằng chiếc xe máy của chị L.. Lúc này, Thuỳ nổi lòng tham, nuôi ý định cướp chiếc xe máy của chị L. để trả món nợ 500 triệu đồng.

Khi đi qua cầu Hiệp (bắc qua sông Luộc, nối 2 tỉnh Thái Bình cũ và Hải Dương cũ) về huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ, Thùy lấy lý do mệt nên bảo chị L. lái xe và mình ngồi phía sau.

Khi đi tới cánh đồng vắng vẻ ở xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang cũ, Thùy bất ngờ lấy con dao mang theo đâm chị L.. Bị đâm bất ngờ, chị L. ngã xuống mương nước. Thùy lao theo đâm thêm hơn 10 nhát và dìm nạn nhân cho đến khi tử vong.

Gây án xong, Thùy lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi chạy sang hướng tỉnh Thái Bình cũ, sau đó quay lại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ, vờ như không có gì xảy ra.

Ngày 15/5/2013, TAND tỉnh Hải Dương cũ đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Thanh Thùy về tội Giết người, 6 năm tù giam về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.