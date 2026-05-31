Tìm xe máy liên quan vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong trên quốc lộ 5
(Dân trí) - Công an phường Ái Quốc (Hải Phòng) đang truy tìm một xe máy liên quan vụ tai nạn trên quốc lộ 5 tối 28/5. Vụ việc khiến một phụ nữ tử vong tại hiện trường.
Theo thông tin từ Công an phường Ái Quốc, khoảng 18h50 ngày 28/5, chị Hà Thị Hiên (54 tuổi, trú tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe máy Vision màu đen, biển kiểm soát 34AF-036.82 lưu thông trên quốc lộ 5 theo hướng Hải Phòng - Hà Nội.
Quá trình di chuyển đến km58+250 quốc lộ 5, xe của chị Hiên được xác định nghi va chạm với một xe máy khác chưa rõ đặc điểm phương tiện và người điều khiển.
Sau va chạm, chị Hiên ngã xuống đường và tiếp tục va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 34C-114.26 do anh Đào Văn Thuyết (40 tuổi, trú tại phường Tân Hưng, TP Hải Phòng) điều khiển cùng chiều. Vụ tai nạn khiến chị Hiên tử vong tại chỗ.
Cơ quan công an cho biết hiện chưa xác định được phương tiện xe máy đã va chạm ban đầu với nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc với xe tải.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường Ái Quốc đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng, cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương phối hợp rà soát, cung cấp thông tin nhằm truy tìm phương tiện liên quan.
Cơ quan công an yêu cầu người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn đến Công an phường Ái Quốc hoặc cơ quan công an gần nhất để trình báo, phục vụ công tác điều tra.
Người dân có thông tin về phương tiện liên quan vụ việc được đề nghị liên hệ Công an phường Ái Quốc qua Đại úy Lê Minh Tuấn, cán bộ điều tra, số điện thoại 0973.013.417 để phối hợp giải quyết vụ việc.