Dựng chuyện giàu có nhưng bị bệnh ung thư để lừa đảo

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam đối với Đinh Thị Hạnh (SN 1980, trú tại phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà M.H.D. (trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng), Hạnh tự giới thiệu bản thân có số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng, sở hữu nhiều bất động sản tại nước ngoài nhưng đang gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý, cần tiền để giải quyết.

Đối tượng Đinh Thị Hạnh bị công an bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn dựng lên câu chuyện bản thân mắc bệnh ung thư, hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ điều trị nhằm đánh vào lòng thương cảm của bị hại. Tin tưởng những thông tin do Hạnh đưa ra là thật, bà D. nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng với nhiều lý do khác nhau. Tổng số tiền mà bà D. đã chuyển cho Hạnh lên đến 556 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hạnh không sử dụng vào các mục đích như đã cam kết mà chiếm đoạt để phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhận thấy các dấu hiệu bất thường và hành vi gian dối của đối tượng, bà D. đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan đề nghị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng cũng phát thông báo tìm người bị hại có liên quan đến vụ án nêu trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn.