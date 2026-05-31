Bé gái có thai với đối tượng quen qua mạng xã hội

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, tình trạng trẻ em và người chưa thành niên bị các đối tượng xấu tiếp cận, dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại qua không gian mạng có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp.

Cũng theo công an, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, trò chơi trực tuyến cùng nhiều nền tảng tương tác trên Internet để làm quen, tạo dựng lòng tin, từng bước lôi kéo, thao túng và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em.

"Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng tìm cách lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân gặp mặt trực tiếp nhằm thực hiện hành vi xâm hại tình dục, thậm chí có trường hợp dụ dỗ trẻ em bỏ nhà đi theo đối tượng", theo Công an tỉnh Quảng Ninh.

Công an dẫn chứng, tháng 8/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu P.N. (trú tại phường Hà Tu) về việc cháu quen biết N.T.H. (trú tại phường Cao Xanh) thông qua mạng xã hội. Thời điểm này cháu P.N. chưa đủ 16 tuổi, còn N.T.H. 19 tuổi.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình trò chuyện và tìm hiểu trên không gian mạng, giữa hai người phát sinh tình cảm và thường xuyên liên lạc với nhau. Cuối tháng 1/2025, N.T.H. hẹn gặp P.N. tại một nhà trọ. Sau lần gặp này, hai người tiếp tục duy trì quan hệ và gặp gỡ nhiều lần.

Đến cuối tháng 7/2025, gia đình phát hiện P.N. mang thai nên đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Vụ việc sau đó được tiếp nhận để điều tra, xác minh theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với N.T.H. về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua sự việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, giám sát việc sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến của con em; kịp thời phát hiện biểu hiện bất thường để có biện pháp giáo dục, định hướng phù hợp. Đồng thời, cần trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng và hướng dẫn trẻ báo ngay cho người thân, thầy cô khi bị dụ dỗ, đe dọa hoặc quấy rối.

Trẻ em và người chưa thành niên không nên chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm; không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng; không tự ý gặp người quen qua mạng khi chưa được gia đình đồng ý; không truy cập các đường dẫn, trang web không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi xâm hại, dụ dỗ, đe dọa hoặc lừa đảo trẻ em trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.