Người phụ nữ vờ mua vàng để trộm dây chuyền 50 triệu đồng

Ngày 15/11 Công an xã An Châu, tỉnh An Giang, thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoàng (SN 1970, trú tại xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 13h ngày 5/11, Nguyễn Thị Hoàng điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng Nam Nhật Thành (thuộc ấp Hòa Long 4, xã An Châu, tỉnh An Giang) với ý đồ giả vờ hỏi mua vàng.

Nguyễn Thị Hoàng tại cơ quan công an (Ảnh:CTV).

Tại đây, Hoàng yêu cầu nhân viên tiệm vàng lấy ra nhiều loại vàng khác nhau để xem. Lợi dụng sự sơ hở của nhân viên, Hoàng đã lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng 18k, trọng lượng 5,8 chỉ, trị giá gần 50 triệu đồng, rồi cất giấu vào túi áo khoác.

Khi Hoàng chuẩn bị rời khỏi tiệm, hành vi của đối tượng đã bị nhân viên và chủ tiệm vàng phát hiện, bắt quả tang. Ngay sau đó, Nguyễn Thị Hoàng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an xã An Châu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, theo cảnh sát, Nguyễn Thị Hoàng là đối tượng từng có 1 tiền án 18 tháng tù cũng về tội Trộm cắp tài sản. Hoàng vừa chấp hành xong bản án và trở về địa phương vào ngày 24/1.