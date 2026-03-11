Sát hại chủ tàu cá vì không được đưa về đất liền

Ngày 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Cái Tô Gia Luật (26 tuổi, trú tại ấp Ba Biển A, xã Tây Yên, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Giết người.

Vụ án xảy ra ngày 6/3, trên tàu đánh bắt hải sản thuộc vùng biển đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

Trước đó, lúc 1h ngày 6/3, do có mâu thuẫn với một số cá nhân trên tàu đánh bắt hải sản nơi mình đang làm thuê nên Luật xin đi nhờ tàu do ông C. (48 tuổi) đang neo ngoài biển.

Đối tượng Cái Tô Gia Luật (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông C. yêu cầu Luật phụ giúp nhổ neo và hứa sẽ đưa Luật về đặc khu Phú Quốc, Luật đồng ý.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, Luật phát hiện ông C. không đưa mình về Phú Quốc mà tiếp tục điều khiển tàu đi đánh bắt nên đã lấy 2 cây dao giấu trong người lên buồng lái gặp ông C. để chất vấn.

Khi ông C. trả lời 2-3 ngày nữa mới có thể đưa Luật về, Luật liền rút 2 cây dao tấn công, đâm vào vùng cổ nạn nhân. Ông C. bỏ chạy ra ngoài nhưng tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, các thuyền viên trên tàu đã điện thoại báo cho lực lượng Biên phòng đặc khu Thổ Châu và điều khiển tàu vào cảng đặc khu này. Nhận tin báo, Công an đặc khu Thổ Châu đã bố trí lực lượng khống chế, đưa Luật về trụ sở để điều tra.