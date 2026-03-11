Vụ tài xế ô tô cầm gậy dọa người khác: Triệu tập giám đốc công ty xây dựng

Ngày 11/3, Công an phường Thành Sen cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh triệu tập ông L.Đ.L. (SN 1985, trú tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh, tài xế ô tô, giám đốc một công ty xây dựng) và ông N.S.H. (SN 1981, trú tại phường Thành Sen) để làm rõ vụ việc cãi vã giữa đường gây xôn xao dư luận.

Theo lời khai ban đầu, tài xế L. cho rằng lúc lưu thông qua ngã tư giao đường Nguyễn Công Trứ với đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Thành Sen), xe máy của ông H. tạt đầu ô tô của mình nên đuổi theo để "nói chuyện".

Tài xế dừng ô tô giữa đường và cầm gậy đe dọa người đi xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, vào tối 10/3, ông H. điều khiển xe máy chở con gái di chuyển trên đường Nguyễn Công Trứ và bị ô tô di chuyển cùng chiều vượt lên chặn đầu.

Tài xế ô tô sau đó dừng xe giữa đường, mở cốp lấy chiếc gậy cầm trên tay. Sau một lúc tranh cãi với lời lẽ không hay, ông L. dùng gậy "tác động" vào phần chân của người đàn ông đang ngồi trên xe máy.

Lúc này, ông H. xuống xe và cho biết bản thân không vi phạm luật giao thông, giữa 2 bên cũng không xảy ra va chạm. Tuy nhiên, ông và con gái lại bị tài xế ô tô chặn, đe dọa đánh.

Tài xế đỗ ô tô giữa đường, cầm gậy đe dọa người đi xe máy (Video: Người dân cung cấp).

Khi nghe ông H. giải thích, tài xế L. dịu giọng, cất chiếc gậy vào cốp. Nhiều người dân xung quanh theo dõi, bàn tán và dùng điện thoại quay lại diễn biến sự việc.

Lúc 22h cùng ngày, lực lượng công an đưa 2 người liên quan cùng các phương tiện về trụ sở xác minh, lấy lời khai.