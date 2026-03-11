Vụ ô tô di chuyển bất thường, gây cản trở giao thông: Xử phạt tài xế

Chiều 11/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã xác minh, làm rõ vụ việc ô tô dừng giữa đường gây cản trở giao thông được phản ánh trên mạng xã hội. Người điều khiển phương tiện là ông N.T.S. (SN 1972), trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, làm nghề lái xe khách.

Tại cơ quan chức năng, tài xế S. thừa nhận hành vi dừng xe trái quy định, gây cản trở giao thông.

Ông S. làm việc với Cảnh sát giao thông (Ảnh: Hoàng Hùng).

Ông S. nói rằng do lái ô tô của con trai chưa quen nên quá trình thao tác di chuyển gặp trục trặc, gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên đường. Hoàn toàn không có mâu thuẫn giữa ông S. và tài xế ô tô có camera hành trình ghi lại sự việc.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với ông S..

Ô tô dừng giữa đường, tiến lùi bất thường (Clip: Người dân cung cấp).

Như Dân Trí thông tin, mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền clip ghi lại cảnh ô tô di chuyển bất thường, gây cản trở giao thông.

Vụ việc nêu trên được camera hành trình của một ô tô di chuyển trên đường Nguyễn Du, phường Đồng Hới ghi lại. Trong clip, chiếc ô tô màu đen mang biển kiểm soát 73A-36.xxx bất ngờ dừng giữa đường, khiến phương tiện có camera hành trình phía sau không thể di chuyển lên.

Đáng chú ý, khi một xe khác dừng bên đường di chuyển để phương tiện phía sau có thể đi qua thì ô tô đen tiếp tục tiến lên, khép khoảng hở, khiến xe gắn camera không thể vượt.

Tiếp đó, ô tô đen dừng song song với xe buýt đỗ bên đường, buộc xe gắn camera hành trình phải dừng chờ. Một lúc sau, tài xế ô tô đen lái xe tiến lên một đoạn rồi lại lùi và dừng giữa đường, sau đó rời đi. Clip đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng.