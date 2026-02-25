Ngư dân trúng đậm đầu năm, "lộc biển" giá gấp đôi vẫn cháy hàng

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, không khí tại lạch biển Đồng Kèn, khu vực giáp ranh giữa xã Cổ Đạm và xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), trở nên sôi động với tiếng nói cười rộn rã và cảnh mua bán tấp nập trên bến dưới thuyền.

Hàng chục thuyền nhỏ từ ngoài cửa biển nối đuôi nhau cập bờ, mang theo những mẻ lưới nặng trĩu ghẹ, cá đục và nhiều loại hải sản khác. Khoang thuyền đầy ắp "lộc biển" sau những chuyến ra khơi đầu năm, báo hiệu một mùa vụ bội thu.

Thuyền của ngư dân nhộn nhịp trở về bờ (Ảnh: Dương Nguyên).

Ngư dân nhanh chóng dùng đòn gánh vận chuyển hải sản lên bờ đê. Những tấm bạt lớn được trải xuống đất, nơi 3-4 người mỗi gia đình cùng nhau gỡ lưới, phân loại ghẹ, cá để kịp bán cho khách. Mọi người làm việc khẩn trương, bởi hải sản vừa đưa lên bờ đã có người chờ sẵn để mua.

Sau Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao đột biến. Người dân địa phương và du khách đổ về tận bãi biển để mua đồ tươi sống.

Theo ghi nhận, ghẹ loại to, đẹp được bán với giá khoảng 600.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với ngày thường. Cá đục cũng có giá 120.000-200.000 đồng/kg.

Chị Phan Thị Hà (trú xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) chia sẻ: "Sau nhiều ngày ăn các món thịt dịp Tết, gia đình tôi muốn đổi vị. Hải sản tươi ngon nên dù giá cao chúng tôi vẫn mua. Cá, ghẹ vừa từ biển vào còn sống, cả nhà ai cũng thích".

Những mẻ lưới thả đầu năm trúng đậm hải sản, ngư dân mang lên bờ ngồi gỡ bán cho khách (Ảnh: Dương Nguyên).

Anh Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, trú xã Lộc Hà) cho biết, thuyền của gia đình anh đã ra khơi từ sáng mùng 1 Tết. Suốt hơn một tuần qua, anh liên tục bám biển, đánh bắt gần bờ và đã mang về nguồn thu hàng chục triệu đồng.

Theo anh Hải, ngư dân quan niệm những ngày đầu năm nguồn hải sản dồi dào, dễ trúng đậm. Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ tăng cao, nhiều gia đình không nghỉ Tết dài ngày mà tranh thủ ra khơi để tăng thêm thu nhập, lấy may đầu xuân.

"Mỗi ngày, chúng tôi đánh bắt cách bờ khoảng một hải lý nên thuyền ra vào liên tục, gỡ lưới 2-3 lần. Đầu năm, ai cũng phấn khởi vì giá cao, bán nhanh. Có buổi sáng, chúng tôi đã có thu nhập gần 5 triệu đồng từ riêng tiền ghẹ", anh Hải chia sẻ.

Cùng ngày, thuyền của ông Lê Doãn Tiến (55 tuổi, trú xã Lộc Hà) cập bến với hơn 30kg cá đục tươi rói. Thuyền vừa chạm bờ, người thân và bà con đã nhanh chóng khiêng lưới lên bãi cát, gỡ cá, phân loại để bán.

Hải sản, đặc biệt là ghẹ giá cao gấp đôi so với ngày thường vẫn có nhiều khách đợi mua (Ảnh: Dương Nguyên).

Hải sản được đánh bắt và đưa vào bờ trong ngày nên luôn tươi sống. Hoạt động mua bán vì thế diễn ra nhộn nhịp từ sáng đến quá buổi trưa.

Ngư dân tin rằng chuyến biển đầu xuân thuận lợi là tín hiệu may mắn cho cả năm, gửi gắm kỳ vọng mưa thuận gió hòa. Họ mong những chuyến ra khơi tiếp theo tiếp tục đầy ắp cá tôm, mang lại cuộc sống ngày càng khấm khá.

Bà Nguyễn Thị Minh, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Lộc Hà, cho biết toàn xã hiện có gần 290 tàu, thuyền lớn nhỏ. Dịp đầu năm Âm lịch, thời tiết thuận lợi, nguồn hải sản ổn định nên ngư dân tích cực ra khơi, mang về thu nhập khá.

Theo bà Minh, trước, trong và sau Tết là thời điểm nhu cầu tiêu dùng, biếu tặng các loại hải sản như tôm, mực, ghẹ, cá tăng cao nên giá vì thế "nhích lên". Nhờ vậy, bà con ngư dân thêm phần phấn khởi.