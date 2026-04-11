Sắp xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã quyết định đưa vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa dự kiến mở vào ngày 21/4, do thẩm phán Dương Tuấn Vinh làm chủ tọa.

Phiên phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống tại Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến).

Bà Nguyễn Ngọc Ánh cùng luật sư tại tòa sơ thẩm (Ảnh: Xuân Duy).

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, xác định di chúc lập tại Mỹ là hợp pháp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Di sản của cố diễn viên gồm một căn nhà tại phường Hiệp Bình, trị giá khoảng 6,2 tỷ đồng và một thửa đất tại Long An (cũ), trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Tòa sơ thẩm không chấp nhận quan điểm của bà Bình Phương cho rằng toàn bộ tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, bởi căn nhà được mua trước khi hai người kết hôn, còn thửa đất đã được thanh toán khoảng 70% trước thời điểm đăng ký kết hôn.

Với tư cách là người giám hộ hợp pháp của con gái, bà Bình Phương được hưởng và quản lý hơn 70% tổng giá trị di sản. Tòa giao cho bà nhận phần hiện vật và hoàn trả lại số tiền tương ứng cho bà Ánh.

Đối với bị đơn, HĐXX bác lập luận của bà Nguyễn Ngọc Ánh cho rằng căn nhà là tài sản chung giữa bà và con trai, do không có chứng cứ chứng minh việc đóng góp.

Tòa cũng xác định bà Ánh và cháu ngoại được hưởng 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc, tương ứng hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, do bà Ánh trực tiếp trông coi, quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với căn nhà trong thời gian con trai sinh sống ở nước ngoài, tòa cho bà hưởng thêm 10% giá trị căn nhà. Tổng cộng, bà Ánh được nhận hơn 2 tỷ đồng.

Sau bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Bình Phương kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm sửa một phần bản án liên quan đến việc xác định phần tài sản chung của vợ chồng; xem xét trừ các chi phí hợp lý cho việc chữa bệnh, mai táng của cố diễn viên vào khối di sản; đồng thời bác yêu cầu phản tố của bà Ánh về công sức quản lý, tôn tạo tài sản.

Theo bà Phương, toàn bộ tiền mua nhà đều do cố diễn viên Đức Tiến gửi từ nước ngoài về, không có sự đóng góp của bà Ánh. Việc bà Ánh trông coi căn nhà chỉ là sự thỏa thuận tạm thời, không phải là công sức làm tăng giá trị tài sản.

Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Ánh cũng kháng cáo, cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Bà đề nghị cấp phúc thẩm sửa án theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Bình Phương.