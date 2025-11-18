Sau Lê Trung Khoa, Bộ Công an tiếp tục khởi tố Nguyễn Văn Đài

Ngày 18/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đài (55 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyễn Văn Đài (Ảnh: FBNV).

Nguyễn Văn Đài (SN 1970, tại Hưng Yên) được xác định là đối tượng phản động, thường xuyên lợi dụng danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền” để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Nhà nước.

Trong quá trình hành nghề luật sư, Đài từng tham gia nhiều hoạt động chính trị cực đoan, móc nối với các phần tử chống đối trong và ngoài nước.

Trước đó, ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) và Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Năm 2006, Đài lập tổ chức “Ủy ban Nhân quyền Việt Nam”, sau đó tiếp tục sáng lập “Hội Anh em Dân chủ”, một tổ chức mà cơ quan an ninh xác định là vỏ bọc để tập hợp lực lượng, xây dựng mạng lưới chống phá trên không gian mạng.

Năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị bắt và kết án tội Tuyên truyền chống Nhà nước. Tuy nhiên, Đài vẫn tiếp tục hoạt động, mở rộng quan hệ với các tổ chức phản động ở nước ngoài.

Tháng 12/2015, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ Đài. Đến năm 2018, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đài 15 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cùng nhiều đồng phạm trong "Hội Anh em Dân chủ".

Ngày 7/6/2018, Nguyễn Văn Đài được đi tị nạn, sống lưu vong tại Đức, sau đó thường xuyên đăng tải bài viết, livestream xuyên tạc tình hình Việt Nam, tác động tiêu cực đến dư luận, nhất là trên mạng xã hội.