Nhận 400 triệu đồng, cựu thẩm phán phải trả lại 800 triệu đồng vì bị tố cáo

Trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng), Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cáo buộc ông Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã nhận hối lộ để tác động vào Bản án dân sự phúc thẩm số 83/2022/DS-PT ngày 24/9/2022 của TAND TP Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, Bản án sơ thẩm số 12/2022/DS-ST ngày 30/5/2022 của TAND quận Ngũ Hành Sơn (nay là TAND khu vực 2), thành phố Đà Nẵng, xét xử vụ án dân sự giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Thu Hà và bị đơn là ông Nguyễn Thế Anh, bà Đỗ Thị Nhật; người có quyền, nghĩa vụ liên quan là bà Trần Thị Xuân Tuyết.

Bản án tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Sau đó bị đơn và bà Tuyết đã kháng cáo bản án sơ thẩm.

Khoảng tháng 9/2022, Nguyễn Thị Thu Hà đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng gặp và đưa cho ông Phạm Việt Cường 100 triệu đồng, để nhờ giúp giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND quận Ngũ Hành Sơn.

Cường hứa sẽ xem xét giúp đỡ trong giai đoạn giám đốc thẩm.

Ông Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) (Ảnh: Đ.N.).

Bản án dân sự phúc thẩm số 83/2022/DS-PT ngày 24/9/2022 của TAND thành phố Đà Nẵng tuyên sửa toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận Ngũ Hành Sơn, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Ngày 20/10/2022, Hà gửi đơn đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án dân sự phúc thẩm nêu trên của TAND thành phố Đà Nẵng.

Ngày 17/12/2022, Hà tiếp tục đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng gặp và đưa cho ông Cường thêm 300 triệu đồng để nhờ hủy bản án dân sự phúc thẩm, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm.

Ngày 16/1/2023, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị số 13/QĐ-VKS-DS đề nghị xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án dân sự phúc thẩm, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm nêu trên.

Đầu tháng 4/2023, ở phòng làm việc của ông Phạm Việt Cường tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, ông Cường đã trả lại cho bà Hà 400 triệu đồng với lý do đã báo cáo người có thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhưng không được đồng ý.

Kết quả, quyết định giám đốc thẩm số 15/2023/DS-GĐT ngày 7/4/2023 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng không chấp nhận kháng nghị của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, giữ nguyên bản án phúc thẩm của TAND TP Đà Nẵng.

Ngày 11/3/2024, Hà có đơn tố cáo ông Cường gửi Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, đồng thời yêu cầu ông Cường trả tiền vì Hà cho rằng vị thẩm phán này chưa trả lại tiền cho mình.

Ngày 20/3/2024, Phạm Việt Cường đưa thêm cho Hà 400 triệu đồng. Trong các ngày 16/3/2024, 19/6/2024 và 28/8/2024, Nguyễn Thị Thu Hà gửi đơn đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xin rút đơn tố cáo ông Phạm Việt Cường.

Quá trình điều tra, ông Cường, Hà đều khai nhận tội, phù hợp với kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện thoại và các tài liệu, chứng cứ khác.

Theo cáo trạng, ông Phạm Việt Cường khai sau khi nhận tiền đã gặp, đưa cho người có thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 200 triệu đồng và báo cáo xin ý kiến theo hướng chấp nhận kháng nghị, người này đồng ý nhưng sau đó chỉ đạo không chấp nhận kháng nghị nên Cường đã trả lại tiền cho Hà.