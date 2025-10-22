Cựu kiểm sát viên thay đổi lời khai, thừa nhận cầm 2 tỷ đồng để "chạy án"

Ngày 22/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Thị Khánh Vân, kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó trưởng phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, đã bị tạm đình chỉ công tác về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Phạm Thị Thu, kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó trưởng phòng Vụ 9, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao bị đưa ra xét xử về tội Môi giới hối lộ.

Bị cáo Vương Anh Thư, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lộc Phát 68 bị xét xử tội Môi giới hối lộ và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau quá trình thẩm vấn, Hội đồng xét xử quyết định tạm ngưng phiên tòa và sẽ tiếp tục làm việc vào chiều 27/10.

Chi tiền tỷ để chạy án

Theo cáo trạng năm 2023, ông Nguyễn Văn Thái (42 tuổi, ở Sa Pa, Lào Cai) cùng nhiều người thân bị phạt tù vì chống người thi hành công vụ; riêng con trai ông Thái được hưởng án treo.

Do vậy, 9 người trong gia đình kháng cáo xin hưởng án treo, người con trai xin miễn trách nhiệm hình sự. Sau đó, ông Nguyễn Văn Thái đã chi tiền tỷ để chạy án.

Ông Nguyễn Văn Thái đang thi hành án tại Trại giam Hồng Ca và được triệu tập tới tòa trong vai trò bị hại.

Tại phiên tòa ngày 23/10, ông Thái thừa nhận đã đưa tiền cho Vương Anh Thư để chạy án như cáo trạng quy kết.

Ông này khai, quen Thư qua hàng xóm và có chuyển cáo trạng, bản án sơ thẩm của những người trong gia đình mình, nhờ anh ta “tìm cửa”, giúp hưởng án treo.

Thư đồng ý, đưa ra giá 3,5 tỷ đồng và kết quả đúng như anh ta hứa, 6 người trong nhà ông Thái được án treo, con trai ông được miễn trách nhiệm hình sự.

Sau phiên phúc thẩm vào tháng 7/2023, Thư tiếp tục nói có thể giúp những người còn lại được hưởng án treo bằng cách gửi đơn đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Lào Cai, kèm chi phí 3 tỷ đồng.

Ông Thái đồng ý, chuyển tiền trước khi vào trại Hồng Ca chấp hành án trong vụ chống người thi hành công vụ.

Cũng theo lời khai của ông Nguyễn Văn Thái, trong tù có nhắn vợ làm việc với Thư về việc xin án treo cho những người còn lại trong gia đình nhưng vợ ông báo lại Thư đã chặn số.

Cựu kiểm sát viên rút "ruột" 400 triệu đồng

Đến lượt mình, bị cáo Thư thừa nhận chạy án cho 6 người trong gia đình ông Thái được án treo, 1 người được miễn trách nhiệm hình sự.

Sau đó, Thư dẫn ông Thái đi gặp, nói chuyện với một người là thư ký ở tòa án nhờ xem xét giám đốc thẩm để cho những người còn lại trong gia đình ông Thái cũng được án treo.

Vị thư ký này cho rằng, có thể làm được điều này nhưng phải từ 1 đến 3 năm, ít nhất là 1 năm.

Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dù vị thư ký không nói số tiền nhưng do ông Thái sắp phải đi thi hành án tù nên Thư bảo ông chuyển trước 3 tỷ đồng.

Tại tòa bị cáo Vương Anh Thư phân trần việc bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hơi nặng vì bản thân không có mục đích chiếm đoạt tài sản.

HĐXX sau đó chuyển sang thẩm vấn bị cáo Phạm Thị Thu, kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó trưởng phòng Vụ 9, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Thu thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, khẳng định thông qua bị cáo Cao Quang Hưng nên biết trường hợp gia đình ông Thái.

Khi Thu nói chuyện trực tiếp về việc gia đình ông Thái, bà Vân đồng ý giúp với giá 2 tỷ đồng nên Thu báo lại cho Hưng.

Sau đó, Hưng đưa cho Thu 2,4 tỷ đồng và chở Thu lên Lào Cai gặp bị cáo Vân.

Tại cửa tam cấp nhà Lê Thị Khánh Vân, Thu rút ra 400 triệu đồng cho vào túi mình để hưởng lợi, xách 2 tỷ còn lại vào trong phòng khách nhà. Khi đó, bà Vân không trả lời mà xách tiền vào phòng trong.

Cựu kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân đã nhận 2 tỷ đồng để chạy án cho 6 người được hưởng án treo (Ảnh: Văn Minh).

Tại sao không rút 400 triệu đồng ở trên xe mà phải vào tận cửa nhà bà Vân mới làm?, HĐXX truy vấn.

Bị cáo Phạm Thị Thu trả lời: Trên xe có lái xe, bị cáo không muốn để nhìn thấy.

Đứng trước bục khai báo, cựu kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân thừa nhận các lời khai trên đều đúng.

Bị cáo khẳng định, việc cho 7 người trong gia đình ông Thái được án treo, miễn trách nhiệm hình sự đều có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Về số tiền nhận hối lộ 2 tỷ đồng, bà Vân khai bản thân không chủ động yêu cầu mà bị cáo Thu khi nhờ xin án treo cho gia đình ông Thái có nói: “Giúp được, gia đình sẽ cảm ơn”.

Tại sao giai đoạn điều tra, bị cáo khai chỉ nhận 300 triệu đồng nhưng đến nay, lại thay đổi, nói nhận 2 tỷ đồng?, HĐXX xét hỏi.

Bị cáo Lê Thị Khánh Vân trả lời: Đến nay bản thân đã nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân, mong tòa xem xét. Số tiền này bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết, nay xin nộp khắc phục.