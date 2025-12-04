Quảng Ninh phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn 5.400 con vịt giống

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, tối 2/12, Tổ công tác Đồn Biên phòng Bắc Sơn tuần tra tại khu vực cổng chào Pẹc Nả, thôn Pẹc Nả, xã Hải Sơn, phát hiện xe tải KIA biển số 14C-296.89 di chuyển từ biên giới ra quốc lộ 18C có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Lê Văn Hải cùng tang vật tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh).

Kiểm tra thùng xe, lực lượng chức năng ghi nhận 22 lồng nhựa, mỗi lồng chứa 100 con vịt giống dưới 28 ngày tuổi, tổng cộng 2.200 con. Lái xe Lê Văn Hải, 32 tuổi, trú tại xã Hải Ninh, không xuất trình được giấy tờ liên quan. Hải khai được một người tên Cường thuê chở hàng từ khu vực cầu Lý Lố về km17 với tiền công 2 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã lập biên bản, đưa người, phương tiện và tang vật về đơn vị để điều tra. Đơn vị cũng phối hợp cơ quan chuyên môn kiểm tra thú y, định giá và xây dựng phương án tiêu hủy theo quy định.

Cùng ngày, lúc 20h15, Tổ công tác Đồn Biên phòng Pò Hèn tuần tra tại bờ sông biên giới xã Hải Sơn phát hiện một bè mảng xốp gắn máy neo đậu sát bờ có biểu hiện bất thường. Người điều khiển là Phạm Văn Vượng, 36 tuổi, trú tại xã Hải Ninh.

Trên bè, tổ công tác phát hiện 27 khay nhựa, mỗi khay chứa 120 con vịt giống dưới 28 ngày tuổi, tổng cộng 3.240 con. Vượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và khai chở thuê số vịt theo yêu cầu của một người tên Tùng ở Móng Cái với tiền công 500.000 đồng.

Đồn Biên phòng Pò Hèn đã đưa đối tượng, phương tiện và tang vật về đơn vị để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.