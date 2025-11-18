Hà Nội: Hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá nhiều vụ việc lớn, cảnh báo vi phạm an toàn thực phẩm

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố đánh giá tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Vi phạm trải rộng trên nhiều nhóm hàng: thực phẩm, đồ uống, thuốc tân dược, mỹ phẩm, thiết bị điện tử, thực phẩm chức năng, thuốc lá, rượu bia…

Công tác phối hợp giữa Chi cục QLTT Hà Nội và Công an thành phố tháng 10 ghi nhận nhiều kết quả đột phá. Nổi bật là: Vụ sản xuất hàng chục tấn “thịt bò” giả từ thịt trâu nhập khẩu, gây bức xúc dư luận; Vụ làm giả nước khoáng Lavie quy mô lớn, thu giữ hơn 500 bình thành phẩm.

Trong 10 tháng năm 2025, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.263 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 78 vụ, thu nộp ngân sách 90,57 tỉ đồng, đạt 125,71% kế hoạch cả năm. Riêng tháng 10, toàn lực lượng kiểm tra 723 vụ, chuyển 21 vụ có dấu hiệu hình sự, tổng số tiền thu nộp đạt 12,6 tỉ đồng.

Trong chuyên đề kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, lực lượng QLTT toàn thành phố đã kiểm tra 353 vụ, xử lý 343 vụ, xử phạt hành chính 4,87 tỉ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm 4,5 tỉ đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, vi phạm nhãn mác và quy định về an toàn thực phẩm.

Trong tháng 10, Chi cục QLTT Hà Nội ban hành nhiều văn bản trọng tâm nhằm kiểm soát thị trường các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và đặc biệt là an toàn thực phẩm học đường - lĩnh vực đang được dư luận quan tâm.

Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện gần 6.000 sản phẩm giày dép các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam (Ảnh: Đội QLTT số 4- Chi cục QLTT Hà Nội).

Việc kiểm tra được gắn với yêu cầu truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, đồng thời siết quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, xăng dầu và thương mại điện tử.

Triển khai các kế hoạch chuyên đề, củng cố phối hợp liên ngành

Trên cương vị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389, Sở Công Thương Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: theo dõi sát diễn biến cung – cầu, chỉ đạo tăng cường kiểm tra các ngành hàng trọng điểm, hướng dẫn các đơn vị thực hiện hậu kiểm cơ sở sản xuất – kinh doanh.

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 255/KH-UBND về “Tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe”, nhằm siết quản lý các nhóm hàng có nguy cơ cao về gian lận và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Chi cục QLTT Hà Nội cũng đã tham mưu Sở Công Thương và UBND thành phố ban hành nhiều văn bản, trong đó có:

Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 Thành phố và các địa phương; Kế hoạch 78/KH-BCĐ389/TP về kiểm tra liên ngành trong những tháng cuối năm; Quyết định 81/QĐ-BCĐ389/TP thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành.

Song song đó, Chi cục thường xuyên phối hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia trong trao đổi thông tin, xử lý vụ việc điển hình, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát thị trường toàn diện.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với 15 cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình thực hiện nhiều phóng sự, tin bài, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc mua bán, tiếp tay cho hàng giả, hàng lậu.

Hoạt động truyền thông được đánh giá là điểm sáng, lan tỏa hình ảnh tích cực của lực lượng QLTT Thủ đô.

Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Đại diện Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, kết quả đạt được trong 10 tháng qua là nỗ lực lớn của toàn lực lượng trong bối cảnh thị trường phức tạp. Thời gian tới, các Đội QLTT phải tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường phối hợp liên ngành, kiên quyết xử lý vi phạm, đảm bảo kỷ cương công vụ.

Chi cục QLTT Hà Nội sẽ tập trung: Thực hiện các kế hoạch kiểm tra định kỳ và chuyên đề theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố; Tăng cường kiểm soát thị trường các nhóm hàng tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2026;

Siết chặt quản lý các lĩnh vực xăng dầu, thuốc lá, mỹ phẩm, hóa chất, khí và vật liệu nổ công nghiệp; Đẩy mạnh kiểm tra, đấu giá, tiêu hủy hàng hóa vi phạm, đảm bảo kỷ luật và hiệu quả quản lý.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội khẳng định quyết tâm: “Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để lọt sản phẩm giả, kém chất lượng trên thị trường. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe người dân và giữ vững uy tín hàng Việt”.

Đức Anh