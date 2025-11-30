Hà Nội: Nhiều giải pháp ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Một trong những sự kiện nổi bật thời gian qua là Hội chợ Mùa thu 2025 tại Đông Anh, quy tụ hàng trăm gian hàng OCOP, nông sản, sản phẩm tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ từ nhiều địa phương. Hội chợ thu hút hàng chục nghìn lượt khách, góp phần kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt.

Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Thành phố đã chỉ đạo hai đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên giám sát hoạt động tại hội chợ. Kết quả cho thấy nguồn hàng phong phú, giá cả ổn định, không phát hiện tình trạng tăng giá bất hợp lý hay tiêu thụ hàng kém chất lượng.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện số lượng lớn vòng bi giả nhãn hiệu SKF (Ảnh: QLTT HN).

Ngày 5/11, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 phát hiện một cơ sở kinh doanh tại xã Chuyên Mỹ bày bán 1.610 túi xách có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu Chanel, Dior, YSL, Hermes, MLB… Toàn bộ số hàng không có hóa đơn chứng từ, vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Trong tháng 11, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và Ban Chỉ đạo 389 cấp quận, huyện triển khai hiệu quả các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Hai đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch 78/KH-BCĐ389/TP, tập trung vào các địa bàn trọng điểm và các nhóm hàng dễ phát sinh vi phạm.

Sở Công Thương Hà Nội được giao chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước nhằm siết chặt trách nhiệm, đảm bảo sự liên thông trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cùng với đó, Thành phố tăng cường kết nối với 10 tỉnh, thành phía Bắc để xây dựng cơ chế phối hợp liên vùng, tạo thế trận tổng lực phòng chống vi phạm.

Công tác truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh theo Kế hoạch 46/KH-BCĐ389/TP, với sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Nội dung tuyên truyền tập trung cảnh báo các phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới; nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích; đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác khi mua sắm trên môi trường mạng.

Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội dự báo hoạt động vi phạm sẽ tăng mạnh trong tháng 12 và dịp cận Tết Nguyên đán 2026. Để ứng phó, Thành phố yêu cầu các lực lượng tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt và triển khai đồng bộ Chỉ thị 13/CT-TTg, Kế hoạch 05/KH-BCĐ389/TP và các văn bản liên quan; siết chặt kiểm soát các địa bàn trọng điểm, kho chứa, điểm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh, các sàn thương mại điện tử, mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, dược phẩm.

Ngoài ra chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết 2026, giữ ổn định thị trường và bình ổn giá; đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, cảnh báo rủi ro khi mua hàng online, vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng.

Đức Anh