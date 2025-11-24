Truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam trong vụ buôn lậu 546kg vàng

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế và các tổ chức, địa phương liên quan.

Trong 8 người bị truy tố tội Buôn lậu có Trần Thị Hoàn (40 tuổi, người điều hành hoạt động Công ty Hoàn Huế) và Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long).

Trong khi đó, Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và một người khác bị truy tố tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu hơn 546kg vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng.

Những bị can là nhân viên Công ty vàng Hoàn Huế và đồng phạm của Hoàn bị cáo buộc đã thực hiện việc vận chuyển, giao nhận tiền, vàng, trong đó bị can Trần Thành Hiếu phải chịu trách nhiệm với hành vi buôn lậu hơn 546kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Đối với hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, VKSND Tối cao cáo buộc, từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Trần Như My đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết và bị can Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam) kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam.

Từ đó, các bị can làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế mà Công ty Vàng Việt Nam phải nộp.

Hậu quả, Nhà nước bị thiệt hại về thuế tổng hơn 5 tỷ đồng.