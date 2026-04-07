Quản trị viên nhiều fanpage lớn ở Hải Phòng bị bắt

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ Vũ Tùng Lâm (SN 1990) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn bị các đối tượng nhân danh công ty truyền thông gây sức ép, buộc chi tiền. Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài (giữa) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2024, Lâm và Tài thành lập Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA. Lâm giữ vai trò giám đốc, còn Tài là phó giám đốc, thuê trụ sở tại Khu đô thị Waterfront (phường Lê Chân).

Nhóm này lập, quản trị nhiều fanpage, nhóm Facebook như “Ăn chơi Hải Phòng”, “Hải Phòng - Hôm nay ăn gì”, “Hải Phòng Xịn”, “Beat Hải Phòng”, “Beat Thủy Nguyên” với hàng trăm nghìn người theo dõi.

Theo điều tra, khi xuất hiện bài viết, hình ảnh tiêu cực về các cơ sở kinh doanh, các đối tượng dùng tài khoản ảo liên hệ, ép chủ cơ sở ký hợp đồng “quảng cáo truyền thông” hoặc “xử lý khủng hoảng” với giá 30-60 triệu đồng mỗi năm để gỡ bài.

Lo ngại ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nhiều chủ cơ sở đã chuyển tiền theo yêu cầu của nhóm này.

Ngày 7/4, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phá án, bắt giữ Lâm và Tài.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là nạn nhân đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên hoặc liên hệ điều tra viên Hoàng Kim Thái qua số điện thoại 0904.127.567 để phục vụ điều tra.