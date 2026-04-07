"Nữ quái" tạo tài khoản Zalo, giả danh người khác lừa đảo hơn 2,8 tỷ đồng

Ngày 7/4, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Luyến (41 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Luyến và bà N.T.T.C. (49 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có quen biết với nhau. Tháng 6/2023, Luyến biết bà C. có tiền nhàn rỗi nên nói dối với C. là mình có quen bà Lê Thị Lệ (45 tuổi, ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cần vay tiền để chữa bệnh cho chồng.

Bị cáo Phan Thị Kim Luyến (Ảnh: CTV).

Sau đó, Luyến cung cấp số điện thoại của Lệ cho bà C. làm quen, thật ra không có người nào tên Lệ, mà Lệ chính là Luyến. Tiếp đó, Luyến sử dụng tài khoản Zalo tên Lê Thị Lệ kết bạn với bà C. để nhắn tin, trò chuyện.

Những lần gọi điện cho bà C., Luyến luôn dùng tay che miệng để giả giọng nhằm tránh bà C. nhận ra Luyến. Luyến với tên giả là Lệ đã nói dối rằng chồng bị tai nạn phải cưa chân đang nằm điều trị ở bệnh viện. Đối tượng đã có mua bảo hiểm cho chồng sau khi điều trị bệnh xong sẽ được bảo hiểm thanh toán số tiền là 3,7 tỷ đồng.

Để bị hại tin tưởng, Luyến nói rằng cần vay tiền để đóng viện phí, khi được phía bảo hiểm thanh toán sẽ trả lại tiền vay và cho bà C. hết số tiền còn lại. Đối tượng còn tải hình ảnh người đang bị cưa chân rồi sử dụng tài khoản Zalo tên Tienphan gửi cho bà C..

Ngoài ra cáo trạng cũng quy kết, Luyến đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối không có thật như: giả danh tên người khác, cần tiền điều trị bệnh cho người thân, kinh doanh sầu riêng, trả tiền đất, trả tiền chuộc xe, để cho các bị hại tưởng giả là thật nhằm chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Luyến đã chiếm đoạt của các bà C. với số tiền 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Luyến còn lừa đảo một bị hại khác là bà P.T.V.H. (SN 1951) số tiền hơn 1 tỷ đồng cùng 21 chỉ vàng nhẫn 9999 trị giá trên 157 triệu đồng. Tổng số tiền mà Luyến chiếm đoạt của các bị hại là trên 2,8 tỷ đồng và dùng để tiêu xài cá nhân.