Phòng khám Helia ở Hà Nội giả danh bác sĩ, “vẽ bệnh” móc túi người bệnh

Ngày 27/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan hoạt động sai phạm tại Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH Quốc tế Helia (địa chỉ số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngày 18/3, lực lượng chức năng phối hợp Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc công ty này, phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người dân.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan công an, cơ sở đã quảng cáo thổi phồng về khả năng điều trị “nhanh khỏi, dứt điểm”, chi phí rẻ để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, khi người bệnh đến khám, các đối tượng cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh nhằm gây tâm lý lo sợ.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng nhân viên giả danh bác sĩ để "vẽ bệnh”, từ đó tư vấn, bán các gói dịch vụ với giá “cắt cổ”, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng sức khỏe người bệnh. Trong thời gian ngắn, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan công an nhận định, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một số cơ sở y tế tư nhân lợi dụng kẽ hở quản lý, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề, giả danh bác sĩ để lừa đảo, xâm hại quyền lợi và sức khỏe người dân.

Người dân được khuyến cáo thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, chỉ sử dụng dịch vụ tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ thông tin quảng cáo. Khi phát hiện dấu hiệu sai phạm, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.