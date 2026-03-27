Bắt giữ thanh niên trộm tiền, vàng trong ô tô ở Hưng Yên

Ngày 27/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 0h ngày 25/3, Tổ công tác Công an phường Mỹ Hào (Hưng Yên) tuần tra tại khu đô thị Lạc Hồng Phúc, tổ dân phố Nguyễn Xá, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản trên ô tô Honda City màu trắng, biển số 89A-471.xx.

Nguyễn Ngọc Tiệp tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi thấy lực lượng công an, người này bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Tại chỗ, đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Tiệp (SN 2000, trú tại tổ dân phố Dâu, phường Mỹ Hào).

Tiệp giao nộp 3,15 triệu đồng cùng 4 chiếc nhẫn kim loại màu vàng, bên trong có khắc chữ “HỒNG NGỌC 24K 2 CHỈ”, vừa trộm cắp trên ô tô.

Cơ quan công an xác định, do cần tiền tiêu xài, Tiệp thường lang thang tại các khu đô thị để tìm sơ hở trộm cắp. Rạng sáng 25/3, phát hiện ô tô đỗ trên đường Hoa Phượng Đỏ không khóa cửa, đối tượng đã mở cửa lấy tài sản.

Mở rộng điều tra, Tiệp khai trước đó đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên ô tô với thủ đoạn tương tự.

Công an phường Mỹ Hào đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khóa cửa phương tiện cẩn thận khi rời đi.