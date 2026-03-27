Lĩnh án vì trộm 4 bánh ô tô của bạn

Ngày 27/3, TAND khu vực 6 (tỉnh Cà Mau) tuyên phạt bị cáo Trần Chiêu Bình (27 tuổi, trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Đây là vụ án hy hữu trộm 4 bánh ô tô từng gây xôn xao dư luận tại địa phương xảy ra hồi tháng 3/2025.

Phiên tòa xét xử vụ trộm 4 bánh ô tô (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, Trần Chiêu Bình và anh M.V.U. là bạn bè quen biết, cùng làm nghề tài xế ô tô.

Khoảng 14h ngày 24/3/2025, khi đi đến trước nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, Bình thấy một chiếc ô tô màu trắng đậu trên vỉa hè, phía sau thân xe có dòng chữ "XE ĐI XÉT", biết là xe của anh U.. Lúc này, Bình nảy sinh ý định lấy trộm 4 bánh xe.

Đến 23h cùng ngày, Bình đến nhà thiếu nhi, quan sát không có người rồi dùng cây đôn để nâng xe lên cao và lần lượt tháo 4 bánh xe đem đến một khu đất trống cất giấu.

Sáng 25/3/2025, anh U. mới biết 4 bánh xe đã bị mất trộm nên đến công an địa phương trình báo. Khi biết cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, Bình cũng đến công an đầu thú.

Hiện trường 4 bánh xe bị trộm xảy ra hồi tháng 3/2025 (Ảnh tư liệu: Nhật Linh Đan).

Qua giám định của cơ quan chức năng, trị giá 4 bánh xe bị mất trộm là hơn 23 triệu đồng.

"Vì động cơ vụ lợi bất chính, Trần Chiêu Bình đã thực hiện hành vi lấy trộm 4 bánh xe của anh M.V.U.", theo cáo trạng và trong quá trình điều tra, truy tố, Bình đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa, khắc phục hậu quả.