Khởi tố thanh niên lái xe trong lúc say xỉn, tông người đi bộ qua đường

Ngày 27/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế cho biết đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Phò Nam A, xã Quảng Điền) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khoảng 15h ngày 14/2, Nguyễn Kim Tuấn điều khiển xe máy, chở một thanh niên lưu thông trên tỉnh lộ 8 theo hướng từ phường Kim Trà về Quảng Điền. Khi đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền, Tuấn điều khiển xe rẽ trái vào đường bê tông hướng về thôn Phò Nam A nhưng không giảm tốc độ, thiếu quan sát và đi không đúng phần đường.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Kim Tuấn (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình chuyển hướng, xe máy của Tuấn đã va chạm với một phụ nữ đang đi bộ qua đường, khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Quảng Điền nhưng đã tử vong cùng ngày. Nguyễn Kim Tuấn bị gãy xương đòn phải, chấn thương vùng trán.

Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm gây tai nạn, Nguyễn Kim Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88mg/100ml máu. Ngoài ra, đối tượng còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường khi tham gia giao thông.