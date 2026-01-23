Xử lý người chia sẻ thông tin xuyên tạc từ các tài khoản phản động

Ngày 23/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã làm việc, răn đe đối tượng N.V.H. (SN 1961, trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) về hành vi chia sẻ, lan truyền thông tin xuyên tạc, sai sự thật từ các tài khoản phản động trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để chia sẻ bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt về lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông N.V.H. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nguồn phát tán các thông tin này chủ yếu xuất phát từ các Fanpage, kênh truyền thông do các đối tượng phản động như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài… tạo lập, nhằm mục đích chống phá Nhà nước Việt Nam.

Trước các tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đối tượng cho biết do nhận thức hạn chế, suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã chia sẻ các nội dung sai sự thật mà không lường hết được hậu quả.

Quá trình làm việc, cơ quan chức năng đã phân tích bản chất, thủ đoạn tuyên truyền tinh vi của các thế lực thù địch; đồng thời chỉ rõ hậu quả pháp lý và tác động xã hội của việc phát tán, chia sẻ thông tin không chính thống, sai sự thật trên không gian mạng.

Ông H. đã nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật và tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đăng tải bài viết đính chính, xin lỗi cộng đồng mạng, cam kết không tái phạm và nghiêm túc chấp hành các yêu cầu, quyết định xử lý của cơ quan công an.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.