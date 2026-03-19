Phát hiện hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi trên xe tải ở Hưng Yên

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 18/3, Công an xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 và Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Châu Giang kiểm tra một phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

Phương tiện và tang vật vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại khu vực thôn 14, lực lượng chức năng dừng xe tải biển kiểm soát 29C-639.xx do Trương Kỳ Lân (29 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) điều khiển.

Qua kiểm tra, trong thùng xe có hơn 1,3 tấn nầm lợn đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi, không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm làm việc, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Công an xã Nghĩa Trụ đã lập biên bản ban đầu, bàn giao toàn bộ tang vật và phương tiện cho Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.