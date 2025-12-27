Phát hiện thi thể trong phòng trọ ở Lâm Đồng

Ngày 27/12, Công an phường Phan Thiết phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong trong phòng trọ.

Nạn nhân là ông B. (69 tuổi), làm nghề lái xe. Ông B. sống một mình trong phòng trọ trên đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Phan Thiết.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về Trung tâm Giám định y khoa - pháp y tỉnh Lâm Đồng để phục vụ điều tra (Ảnh: Trần Nguyên).

Sáng cùng ngày, người dân không thấy ông B. ra ngoài làm việc như thường lệ nên đến phòng trọ để kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện ông B. tử vong trong nhà vệ sinh.

Trong ngày, cơ quan chức năng đã đưa thi thể ông B. về Trung tâm Giám định y khoa - pháp y tỉnh Lâm Đồng để phục vụ điều tra. Người nhà nạn nhân được gọi đến để giải quyết các thủ tục theo quy định.