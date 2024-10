Phát hiện thi thể ở karaoke An Phú, YouTuber chậm trình báo có vi phạm?

YouTuber Nguyễn Văn Tú (30 tuổi, ngụ An Giang) đến quán karaoke An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), nơi từng xảy ra vụ cháy làm 32 người chết, ghi hình làm clip khám phá, bất ngờ phát hiện thi thể người đang phân hủy.

Anh này không đến cơ quan chức năng địa phương trình báo mà quay về quê ở An Giang. Một ngày sau, anh Tú mới gọi điện thoại trình báo Công an phường An Phú việc phát hiện thi thể.

Nhiều độc giả thắc mắc pháp luật quy định thế nào về việc trình báo với cơ quan chức năng. Một số luật sư đã có những chia sẻ pháp lý về việc chậm trình báo trên của anh Tú.

Chưa quy định thời gian trình báo

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Luật sư Ngô Quí Linh, Giám đốc Công ty Luật Mai Đăng Khang (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, tin báo tội phạm được quy định tại khoản 2 Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Theo đó, tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

Như vậy, YouTuber Nguyễn Văn Tú phát hiện các phần thi thể của một nạn nhân và đã báo tin với cơ quan có thẩm quyền là việc làm hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Công an đang khám nghiệm tại quán karaoke An Phú (Ảnh: Phạm Diện).

Theo luật sư Linh, hiện pháp luật chưa có quy định cụ thể trong thời hạn bao lâu khi một người sau khi phát hiện một vụ việc nào đó có dấu hiệu phạm tội phạm thì phải báo cho cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, đối với trường hợp YouTuber này, sau khi phát hiện sự việc do quá hoảng sợ hay vì một lý do khách quan nào đó mà ngày hôm sau mới báo tin cho cơ quan có thẩm quyền thì không bị coi là hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, để có thể hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, tiến hành các bước cần thiết để khởi tố, điều tra vụ án thì mọi người dân nên khẩn trương báo tin bằng tất cả các hình thức, phương tiện có thể, hoặc nếu tâm lý chưa ổn định sau khi phát hiện sự việc thì có thể nhờ người khác báo tin với cơ quan có thẩm quyền càng sớm càng tốt.

Miêu tả tỉ mỉ chi tiết rùng rợn có thể bị xử phạt

Luật sư Ngô Quí Linh cho biết, việc phát hiện xác người và quay clip đăng lên Youtube kiếm tiền thì tùy thuộc vào nội dung cụ thể có trong clip và số tiền kiếm được mà người quay clip có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt vi phạm hành chính: Theo quy định tại khoản 3 Điều 4, điểm c và d khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, được sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Việc xử phạt trên được áp dụng cho cá nhân có hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

Anh Tú bàng hoàng khi phát hiện một số bộ phận thi thể người ở karaoke An Phú (Ảnh: T.T.).

Với trường hợp của YouTuber Nguyễn Văn Tú, trong trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng có thể tiến hành thẩm định nội dung của clip đã được đăng. Nếu kết luận có rơi vào các trường hợp vi phạm như nêu trên thì có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi của YouTuber.

Ngoài ra, căn cứ khoản 3 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP thì cơ quan có chức năng còn có quyền buộc YouTuber phải gỡ bỏ clip đã đăng.

Về truy cứu trách nhiệm hình sự: Theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, nếu hành vi làm và phát tán clip của Youtuber đã được xác định là vi phạm pháp luật và nếu YouTuber đó còn kiếm được thu nhập từ clip của mình thì khoản thu nhập này được coi là thu nhập bất chính.

"Nếu khoản thu nhập bất chính đó có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên thì Youtuber có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 1 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Ngoài ra, Youtuber đó còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm", luật sư Linh nói.