Tình tiết bất ngờ vụ thi thể không nguyên vẹn ở karaoke An Phú

Chiều 16/10, Công an Bình Dương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định nhân thân của thi thể được phát hiện dưới hầm nước phòng cháy chữa cháy trong quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An.

Trưa cùng ngày, sau khi nhận thông tin, có người đã đến nhận dạng với các đặc điểm trên thi thể trùng với người thân của họ đang mất tích.

Theo đó, một số người đến nhận dạng nghi thi thể trên là ông L.Q.L. (quốc tịch Trung Quốc). Trước đó, ông L. bỏ nhà đi từ ngày 14/9 và không mang theo điện thoại.

Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi (Ảnh: A.T.).

Ông L. ở khu dân cư Việt Sing, cách quán karaoke An Phú khoảng 2km. Khi bỏ nhà đi, ông L. mặc quần ngắn màu đen, áo thun ngắn tay màu sáng. Ông L. có dấu hiệu trầm cảm nghiêm trọng, không tỉnh táo.

Quá trình điều tra, khám nghiệm tử thi, bước đầu, Công an Bình Dương nhận định khả năng nạn nhân hiếu kì, vào bên trong karaoke An Phú, khi đến miệng hầm nước thì bị trượt chân rơi xuống dẫn đến tử vong.

Như báo Dân trí đã đưa tin, lúc 9h40 ngày 16/10, Công an phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), nhận được điện thoại trình báo từ anh N.V.T. (SN 1994, quê An Giang).

Quán karaoke An Phú từng xảy ra vụ cháy năm 2022 khiến 32 người tử vong (Ảnh: Phạm Diện).

Anh T. là YouTuber, chuyên quay phim khám phá. Khoảng 11h-12h ngày 15/10, T. điều khiển xe máy chở theo người cháu 15-16 tuổi, từ quê An Giang đến cơ sở karaoke An Phú ở TP Thuận An để quay phim. Khi đi vào sâu bãi xe phía trong quán để quay, T. phát hiện một bàn tay người (từ khủyu đến bàn tay) đang phân hủy cạnh thùng rác và một đầu người nổi lên dưới hố ga.

Quá hoảng sợ, T. đi ra ngoài và chở người cháu về An Giang, không báo ngay cho công an địa phương. Sau khi về quê, T. nhận thức là cần trình báo để cơ quan công an xác minh làm rõ nên anh đã gọi điện thoại báo tin cho Công an phường An Phú về vụ việc trên.