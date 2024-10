Người phát hiện thi thể ở karaoke An Phú: Tôi định về nhưng có linh tính lạ

Liên quan đến vụ một thi thể không còn nguyên vẹn được phát hiện ở quán karaoke An Phú (Bình Dương), nhân chứng vụ việc - YouTuber Nguyễn Văn Tú (30 tuổi, ngụ An Giang) - đã kể lại thời điểm đó với phóng viên Dân trí.

Theo lời anh Tú, khoảng 12h ngày 15/10, anh điều khiển xe máy chở theo người cháu trai 16 tuổi, từ An Giang đến TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để quay video khám phá bên trong hiện trường vụ cháy karaoke làm 32 người tử vong.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi đến quán karaoke trên, Tú dừng xe bên ngoài cho người cháu trông. Theo kế hoạch, một mình anh đi quay hết 3 tầng của quán.

"Ở tầng 1 hơi tối nên tôi phải bật đèn led. Đồ đạc bên trong lộn xộn, ngổn ngang, mùi ẩm thấp lâu ngày bốc lên rất kinh và khó chịu. Lúc đó không hiểu sao bản thân tôi cứ thôi thúc phải xuống phía dưới", anh Tú nói.

Theo lời YouTuber quê An Giang, sau khi đi xuống tầng trệt và có ý định ra ngoài nhưng linh tính lạ khiến anh tiếp tục ra sau bãi xe. Tại đây, anh Tú phát hiện một bàn tay người đang phân hủy cạnh thùng rác và một đầu người trên hố ga.

"Bình thường tôi không tò mò quay bãi rác có gì, không hiểu sao hôm đó bản thân cứ tiến lại chỗ đó bốc mùi rất nặng. Phần tay và phần đầu ở 2 nơi tôi cứ nghĩ là ma nơ canh. Đến khi đổi góc, tôi thấy phần mặt người đang bị phân hủy", anh Tú nói.

Hoảng sợ, nhân chứng rời khỏi quán karaoke trên. Trước khi ra về, anh nhờ chủ quán phở đối diện quán karaoke An Phú báo chính quyền địa phương.

Về đến nhà, biết chủ quán phở vẫn chưa trình báo cơ quan chức năng nên anh gọi điện lên Công an phường An Phú báo cáo về vụ việc.

"Không hiểu vì sao họ không báo. Lúc đó, từ Bình Dương tôi chạy xe máy lên Bình Chánh (TPHCM) ăn cơm với người quen trước khi về quê An Giang", anh Tú nói thêm.

Được biết, nhân chứng vụ việc đang sở hữu kênh YouTube hơn 231.000 lượt theo dõi, chuyên quay những video khám phá, trải nghiệm.

Anh Nguyễn Văn Tú thời điểm phát hiện vụ việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 16/10, Công an phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), nhận được điện thoại trình báo từ anh Nguyễn Văn Tú về việc phát hiện bộ phận người phân hủy ở quán karaoke An Phú - hiện trường vụ cháy từng làm 32 người chết.

Chiều cùng ngày, Công an Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm để xác định nhân thân của thi thể nói trên.

Một số người đến nhận dạng nghi thi thể trên là ông L.Q.L. (quốc tịch Trung Quốc). Trước đó, ông L. bỏ nhà đi từ ngày 14/9 và không mang theo điện thoại.

Khám nghiệm tử thi, bước đầu, Công an Bình Dương nhận định, khả năng nạn nhân hiếu kỳ, vào bên trong karaoke An Phú, khi đến miệng hầm nước thì bị trượt chân rơi xuống dẫn đến tử vong.

Vấn đề đây có phải vụ án mạng hay không, một nguồn tin của Dân trí cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa nhận định đây là vụ án mạng.