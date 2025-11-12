Phát hiện thi thể người đàn ông sau lưng có nhiều hình xăm dạt vào bờ biển

Ngày 12/11, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện trôi dạt vào bờ biển thuộc phường Quy Nhơn Đông.

Trước đó, khoảng 5h45 cùng ngày, người dân tại khu phố Lý Hưng (phường Quy Nhơn Đông) phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bãi biển. Vụ việc được trình báo lên Công an phường Quy Nhơn Đông.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh ban đầu, thi thể là nam giới, khoảng 35 tuổi, cao khoảng 1,7m, mặc áo thun màu đen và quần jean màu đen. Đặc biệt, phía sau lưng nạn nhân có nhiều hình xăm. Tại thời điểm được phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với Công an phường Quy Nhơn Đông và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ việc.

Công an phường Quy Nhơn Đông đã phát đi thông báo, đề nghị ai có người thân mất tích hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân với đặc điểm nhận dạng nêu trên, liên hệ ngay với công an phường để cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác điều tra.