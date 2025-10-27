Tìm thân nhân thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Khoảng 4h45 ngày 27/10, người dân phát hiện một thi thể trôi dạt vào khu vực bờ biển đường Nguyễn Tất Thành và Hồ Quý Ly nên trình báo cơ quan công an.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định tử thi là nữ, khoảng 45-50 tuổi.

Áo khoác gió màu xanh của nạn nhân (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại thời điểm phát hiện, thi thể mang giày trắng, quần vải nâu, bên trong mặc áo mưa nilon, bên ngoài mặc áo khoác gió màu xanh, ngoài cùng mặc áo mưa màu xám, mang mũ bảo hiểm màu đỏ, trên người không có tài sản, không có giấy tờ tùy thân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đến công an các đơn vị, địa phương và người dân biết để phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân. Ai là người thân hoặc người biết tung tích nạn nhân liên hệ đến đơn vị để phối hợp giải quyết.