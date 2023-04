Cảnh sát phát hiện kho chứa hơn 221 bình "khí cười" ở Quảng Ninh

Ngày 4/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hạ Long và Công an phường Cao Xanh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện một nhà kho tại tổ 52C, khu 4B phường Cao Xanh (TP Hạ Long) chứa hơn 200 bình khí N20, hay còn gọi là "khí cười".

Cụ thể, vào lúc 0h15 ngày 3/4, lực lượng chức năng phát hiện Bùi Văn Nam (SN 1996, trú tại khu Mễ Sơn, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều) đang vận chuyển một bình khí nén (bên trong có chứa khí N20), từ bên trong nhà kho ở phường Cao Xanh đi ra xe ô tô.

Kho chứa hơn 200 bình khí cười của Bùi Văn Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra bên trong xe ô tô BKS 34D- 015.97 của Nam, cảnh sát phát hiện thêm 10 bình khí N20.

Theo cảnh sát, tại thời điểm kiểm tra, Nam không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số bình khí nén kể trên. Nam cũng khai nhận rằng, số bình khí nén này là khí cười (khí N20).

Từ lời khai của Nam, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhà kho và cũng là nơi ở của Bùi Văn Nam tại tổ 52C, khu 4B, phường Cao Xanh.

Qua kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện 221 bình khí N20. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 221 bình kim loại chứa khí N20 kể trên.

Trước đó, vào ngày 31/3, Công an thành phố Hạ Long cũng đã phát hiện và thu giữ 27 bình khí N20 tại nhà trọ của Hoàng Văn Hải (SN 1993, ở tổ 16, khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long).