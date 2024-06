Phát hiện nhóm người khai thác cát biển trái phép ở Sóc Trăng

Ngày 30/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh này bắt giữ một phương tiện khai thác cát biển trái phép.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng dùng sà lan chở số cát biển bị khai thác trái phép (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 29/6, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra trên vùng biển Sóc Trăng, phát hiện một sà lan có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Thời điểm này, trên sà lan chở khoảng 300m3 cát biển. Sà lan do Nguyễn Văn Tuệ (34 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng, cùng 2 thuyền viên Trần Văn Chí (29 tuổi) và Phạm Văn Đức (22 tuổi).

Qua kiểm tra, thuyền trưởng Tuệ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa; các thuyền viên và phương tiện cũng không có giấy tờ, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Theo lời khai ban đầu của Tuệ, số cát trên các đối tượng khai thác cách cửa biển Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) khoảng 8 hải lý.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện để tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó, để bảo đảm an toàn giao thông thủy trong khai thác tài nguyên cát biển phục vụ các dự án cao tốc, Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện khai thác tài nguyên trái phép.