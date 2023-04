Phát hiện nhiều vi phạm tại F88 Bạc Liêu

Chiều 6/4, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, thực hiện công tác kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, ngày 22/3, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp các địa phương tổ chức kiểm tra hành chính các điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn tỉnh này.

Tại thời điểm kiểm tra, có 7/8 địa điểm kinh doanh đang mở cửa hoạt động.

Lực lượng Công an Bạc Liêu kiểm tra điểm kinh doanh F88 tại Bạc Liêu (Ảnh: CTV).

Qua kiểm tra, các điểm này có vi phạm, như: Không xây dựng phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; sử dụng phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn chưa được phê duyệt theo quy định pháp luật; không cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; việc ghi vào sổ theo dõi kinh doanh không đầy đủ; nhận cầm cố tài sản mà không lập hợp đồng…

Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại một số tỉnh, thành ở khu vực ĐBSCL, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra hành chính các điểm giao dịch của F88.

Liên quan đến F88, ngày 6/3, Công an TPHCM đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám xét trụ sở Công ty F88 nằm trong tòa nhà trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp.

Bước đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ công ty này thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản. Việc khám xét để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.