10 trưởng nhóm, nhân viên của F88 ở TPHCM bị khởi tố

Ngày 30/3, tại Tiền Giang, Bộ Công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng, liên quan doanh nghiệp, công ty luật.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an - chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và lãnh đạo công an nhiều tỉnh thành.

Công an kiểm tra một cửa hàng của Công ty CP kinh doanh F88 (Ảnh: L.H.).

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) - cho biết, thời gian gần đây nổi lên tình trạng các băng nhóm do người nước ngoài chỉ đạo, núp bóng doanh nghiệp như công ty tài chính, mua bán nợ, công ty/văn phòng luật,…

Họ sử dụng hàng trăm người, phân chia thực hiện các công đoạn cho vay, đòi nợ, đòi nợ thuê và khủng bố để đòi nợ.

Để cưỡng đoạt tài sản của người vay, các băng nhóm này cắt ghép hình ảnh, vu khống, xúc phạm người vay và người thân, đồng nghiệp người vay, gây bức xúc cho người dân.

Trong 3 tháng đầu năm trên toàn quốc đã xảy ra 89 vụ cưỡng đoạt tài sản, 223 người liên quan đã bị bắt. Điểm chung, nhóm hoạt động "tín dụng đen" đã chuyển từ cho vay qua ứng dụng (app) sang mua lại các khoản nợ khó đòi của các chi nhánh ngân hàng, công ty tài chính. Sau đó, họ giao nhân viên đòi nợ, hưởng lợi từ 10-15% số tiền nợ.

Công an đột kích Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Ảnh công an cung cấp).

Liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TPHCM), Đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 54 bị can. Hai kẻ cầm đầu là Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng, trưởng nhóm và từng nhân viên hoạt động phạm tội rộng khắp trên phạm vi cả nước.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Mai Hoàng - Phó giám đốc Công an TPHCM - cho biết, thời gian qua đơn vị đã triệt xóa 6 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản trong đó có Công ty CP đầu tư kinh doanh F88, 64 bị can đã bị khởi tố.

Riêng đối với chi nhánh TPHCM của Công ty CP kinh doanh F88, cơ quan điều tra đã kiểm tra, phát hiện 79 địa điểm kinh doanh (cửa hàng) có sai phạm, khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm, nhân viên.