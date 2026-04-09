Tạm giữ tài xế ô tô con bóp cổ, hành hung người đàn ông trên đường

Ngày 9/4, lãnh đạo Công an xã Nga Sơn cho biết lực lượng của đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô con liên quan đến vụ việc xảy ra hôm 7/4, gây xôn xao mạng xã hội.

“Tài xế tên Anh (trú tại xã Hồ Vương, Thanh Hóa). Đơn vị đang củng cố hồ sơ, giám định sức khỏe nạn nhân để làm rõ thêm vụ việc”, vị lãnh đạo công an xã nói.

Tài xế ô tô con bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa đường (Ảnh: Cắt từ clip Oto+).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông bị một đối tượng từ ô tô bước xuống liên tục túm cổ áo, bóp cổ và hành hung tại quốc lộ 10, đoạn qua trung tâm xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xuất hiện trên mạng, clip đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi côn đồ của tài xế ô tô. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng tuần tra của Công an xã Nga Sơn đã lập tức vào cuộc, xuyên đêm truy tìm danh tính nam tài xế trong clip.