Cướp giật điện thoại rồi bỏ trốn nhưng không thoát

Công an phường Đồng Văn vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, bắt giữ đối tượng Lê Thanh Tuyền (SN 1991), trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có hành vi cướp giật tài sản.

Theo cảnh sát, khoảng 11h ngày 18/3, Công an phường Đồng Văn tiếp nhận đơn trình báo của người dân ở tổ dân phố Nguyễn Đoài, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình về việc bị một đối tượng cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO A35, trị giá khoảng 2 triệu đồng khi đang di chuyển trên tuyến đường tránh quốc lộ 38, đoạn qua tổ dân phố Văn Xá, phường Đồng Văn.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đồng Văn đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Thanh Tuyền khi đối tượng đang lẩn trốn tại nơi ở trọ.

Cơ quan Công an còn phát hiện Lê Thanh Tuyền tàng trữ trái phép hơn 0,38 gam heroin và hơn 0,06 gam ma túy đá.

Được biết, Lê Thanh Tuyền là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội liên quan đến ma túy và cướp, cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.