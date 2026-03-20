Em đâm anh trai tử vong sau lời khiêu khích "mày ngon quậy tao coi"

Ngày 20/3, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Phan Văn Lộc (32 tuổi, trú tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) 12 năm tù về tội Giết người.

Khoảng 15h30 ngày 8/7/2025, Phan Văn Lộc đi làm thuê về ghé nhà hàng xóm chơi game. Một lúc sau, Lộc nghe bên nhà có tiếng đập đồ nên về nhà, thấy cửa phòng ngủ của mình đã bị tháo ra.

Lúc này, Lộc nghe tiếng P. (anh ruột Lộc) chửi “mày ngon mày xuống bến quậy tao coi”. Biết anh đang chửi mình nên Lộc rất tức giận.

Sau đó, Lộc lấy dao bỏ vào túi quần, xuống nhà thấy P. rồi nói “mày ngon gì mày bước ra đây nè”. P. vớ chiếc ghế nhựa nhào đến đánh Lộc, còn Lộc cầm dao đâm trúng vùng ngực P.

Hậu quả khiến P. tử vong tại chỗ, còn Lộc đến công an đầu thú.